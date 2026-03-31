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Roberto Martínez aborda las dudas sobre la forma física de Cristiano Ronaldo, mientras el seleccionador de Portugal exige «los más altos estándares para todos» de cara al Mundial de 2026
Ronaldo se ha retirado por un problema muscular
Ronaldo no fue convocado para los partidos de preparación para el Mundial contra México y Estados Unidos debido a una lesión. Ronaldo sufrió un problema muscular mientras jugaba con el Al-Nassr, líder de la Liga Profesional de Arabia Saudí, el 28 de febrero, lo que suscitó inquietudes sobre su resistencia física en el ocaso de su carrera. El jugador de 41 años, que actualmente entrena por separado del grupo principal en Riad, no participó en el parón internacional como medida de precaución. Sin embargo, Martínez ha aclarado que el contratiempo es leve, y ha señalado que se sigue supervisando diariamente el estado físico del delantero para cumplir con las rigurosas expectativas de la selección.
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«Hunger» se mantiene en el puesto 41
Martínez se refirió a la importancia que sigue teniendo Ronaldo para la selección nacional: «Cristiano es nuestro capitán, un modelo a seguir y un jugador con muchas ganas. No es solo un jugador de 41 años; es un jugador con ganas de mejorar cada día. Está demostrando ser un capitán ejemplar y una inspiración para los jugadores más jóvenes, alguien que marca el camino y encarna nuestros valores. Y sobre el terreno de juego, ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos. Evaluamos a los jugadores día a día, sesión a sesión, y los estándares en la selección nacional son los más altos para todos».
Preguntas sobre la jubilación
Con 143 goles en 226 partidos desde su debut con Portugal en 2003, Ronaldo ha llegado a un punto en el que cualquier lesión leve suscita especulaciones sobre su posible retirada. Al referirse a la longevidad del capitán, Martínez añadió: «Tiene una lesión leve y probablemente volverá a jugar y a entrenar la semana que viene. No es nada grave. Cristiano es nuestro capitán; es un jugador muy importante. Fue nuestro capitán en la Liga de Naciones y desempeña un papel fundamental en el último tercio del campo, en ese movimiento dentro del área».
Martínez añadió sobre una posible fecha para que Ronaldo cuelgue las botas: «No lo sabemos. Es difícil de decir. He aprendido rápidamente a no intentar predecir el futuro con Cristiano. Se centra en dar lo mejor de sí mismo en el presente. No hace planes para el futuro».
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Un regreso decisivo al ritmo
Se espera que Ronaldo vuelva a jugar con el Al-Nassr contra el Al-Najma este viernes, lo que marcará el inicio de una recta final en la liga nacional para asegurarse de estar en plena forma para el primer partido de Portugal en el Mundial, que se disputará en Houston el 17 de junio. Se espera que lidere a su selección en un grupo complicado en el que se enfrentarán a Uzbekistán, Colombia y, o bien la República Democrática del Congo, o bien Jamaica.