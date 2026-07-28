La búsqueda del nuevo entrenador quedó sumida en una crisis interna después de que el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, bloqueara de forma dramática el nombramiento de Pirlo en el último momento. El giro se produjo por el papel de embajador de Pirlo con una casa de apuestas rusa. El rechazo repentino tuvo repercusiones inmediatas dentro de la dirección de la federación, con el director técnico Paolo Maldini y el asesor Leonardo dimitiendo ambos de manera simultánea apenas 16 días después de asumir sus cargos.

Malago explicó el martes ante los medios la decisión de recurrir a Mancini y confirmó que el legendario exentrenador del Leicester City Claudio Ranieri también se incorpora como director técnico. Dijo: "Se nos acababa el tiempo y pensé que la persona adecuada para ser seleccionador era Roberto Mancini. Es la mejor elección posible. El cargo de director técnico, que no debe confundirse con otras funciones, no ha desaparecido. Precisamente por eso aprobamos una modificación de los estatutos que también permite que otra persona pueda ser presidente de Club Italia. Necesitaba a alguien con quien compartir la elección de Roberto Mancini como seleccionador, y esa persona es Claudio Ranieri, que firmó su compromiso hace unos minutos".