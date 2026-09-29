Mancini no tardó en destacar la profesionalidad mostrada por sus jugadores después de que se repusieran de una decepcionante derrota ante Bélgica. Hablando tras la contundente victoria en Bursa, el técnico expresó su orgullo por la manera en que el grupo gestionó las dificultades del entorno. La fuerte lluvia en Turquía amenazó con desbaratar el fluido juego de pases de Italia, pero el conjunto visitante logró mantener la compostura y su eficacia durante los noventa minutos.

Al reflexionar sobre la actuación, el exentrenador del Manchester City señaló la importancia del resultado para la moral del equipo. "Estoy satisfecho porque los chicos jugaron bien en un campo difícil y no fue fácil", dijo Mancini a Sky Sport Italia. "Hicieron cosas bonitas y me alegro por ellos porque se lo merecen".