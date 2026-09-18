Mancini ha optado por renovar la plantilla dando la primera convocatoria a nueve jugadores. Entre las caras nuevas están el portero del Bolonia Massimo Pessina, el defensa de la Roma Daniele Ghilardi y el lateral del Brentford Michael Kayode. A ellos se suman el defensa del Monza Eddy Kouadio, el centrocampista del Cagliari Alessandro Romano y el talento del Sporting CP Issa Doumbia.

Las opciones en ataque también se han reforzado con la inclusión del delantero del Sassuolo Sebastiano Esposito, el atacante del Nápoles Antonio Vergara y el delantero del Núremberg Mohamed Ali Zoma. Junto a los debutantes, Mancini ha mantenido su confianza en el defensa del Crystal Palace Honest Ahanor y en el delantero del Borussia Dortmund Samuele Inacio tras su participación en los amistosos recientes.