AFP
Traducido por
Roberto Mancini da una lista de 34 jugadores de Italia para los partidos de la Nations League con nueve caras nuevas
Mancini comienza su segunda etapa
Mancini ha dado a conocer su convocatoria de 34 jugadores para la próxima campaña de Italia en la Nations League. El seleccionador, que regresó al banquillo de la selección a finales de julio tras firmar un contrato hasta 2030, ha tomado decisiones valientes para sus primeros partidos de vuelta. Italia afronta un parón internacional de dos semanas muy exigente, en el que se medirá dos veces a la Turquía de Vincenzo Montella, además de enfrentarse a Bélgica y Francia. La nueva etapa de Mancini arrancará cuando Italia reciba a Bélgica en el Stadio Olimpico de Roma el viernes 25 de septiembre.
- AFP
Nueve jugadores nuevos reciben la convocatoria
Mancini ha optado por renovar la plantilla dando la primera convocatoria a nueve jugadores. Entre las caras nuevas están el portero del Bolonia Massimo Pessina, el defensa de la Roma Daniele Ghilardi y el lateral del Brentford Michael Kayode. A ellos se suman el defensa del Monza Eddy Kouadio, el centrocampista del Cagliari Alessandro Romano y el talento del Sporting CP Issa Doumbia.
Las opciones en ataque también se han reforzado con la inclusión del delantero del Sassuolo Sebastiano Esposito, el atacante del Nápoles Antonio Vergara y el delantero del Núremberg Mohamed Ali Zoma. Junto a los debutantes, Mancini ha mantenido su confianza en el defensa del Crystal Palace Honest Ahanor y en el delantero del Borussia Dortmund Samuele Inacio tras su participación en los amistosos recientes.
Caras conocidas vuelven al redil
La convocatoria también incluye varios regresos destacados de jugadores que han estado ausentes de la dinámica de la selección durante largos periodos. Mancini ha vuelto a llamar al centrocampista de la Fiorentina Nicolò Fagioli y al atacante del Udinese Nicolò Zaniolo, ninguno de los cuales representa a Italia desde octubre de 2024. Mientras tanto, el centrocampista del Torino Rolando Mandragora logra una sorprendente vuelta, después de que su última aparición con la selección se remontara a marzo de 2021. Como se anticipaba, el defensa del Chelsea Marco Palestra se ha quedado fuera de la lista, ya que todavía no ha disputado ningún partido esta temporada debido a una lesión en curso.
- AFP
¿Qué le espera ahora a Italia?
La selección italiana se reunirá para su primera sesión de entrenamiento en la concentración de Coverciano el lunes 21 de septiembre. Tras el duelo ante Bélgica, viajará para enfrentarse a Turquía el 28 de septiembre. Italia visitará después a la Francia de Zinedine Zidane el viernes 2 de octubre, antes de cerrar la ventana internacional recibiendo a Turquía en el Stadio Dall’Ara de Bolonia el 5 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias