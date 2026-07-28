Se espera que Mancini se encargue de remodelar la plantilla de cara a su posible segundo debut al frente del equipo contra Bélgica en la Nations League el 25 de septiembre. Su principal objetivo será reconstruir la frágil mentalidad del equipo tras su agónica derrota en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en el play-off de clasificación para el Mundial de 2026. Con tres títulos de la Serie A y una Premier League en su palmarés, se espera que Mancini aporte estabilidad inmediata en medio de la convulsión en la federación.