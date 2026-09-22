El técnico de vuelta no se hace ninguna ilusión sobre la hostilidad a la que se enfrenta por parte de sectores de la afición. Mancini acepta que haber guiado al país hasta la gloria europea hace cinco años no le protegerá de las críticas actuales. «No tengo crédito porque eso es pasado, no cuenta para nada», admitió Mancini.

Al abordar la reacción en su contra por su repentina marcha a Oriente Medio, el exentrenador del Manchester City y del Inter mostró comprensión por la frustración de los aficionados. Subrayó que los resultados sobre el terreno de juego son la única vía hacia la redención. «Creo que, cuando un aficionado se siente traicionado, tiene derecho a estar molesto y hay que aceptarlo», continuó Mancini. «Creo que, para recuperarlos, debemos hacer las cosas bien y devolver a la selección nacional al lugar que le corresponde para que las cosas se calmen».



