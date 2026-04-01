Lo que está en juego no podría ser mayor para el nuevo entrenador. El Tottenham confirmó el fichaje de De Zerbi con un contrato de cinco años para evitar el descenso, ya que el club se encuentra en una precaria situación, a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League. A su llegada, De Zerbi expresó su entusiasmo por el reto a pesar de la difícil situación del equipo. Declaró: «Estoy encantado de unirme a este fantástico club de fútbol, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo. En todas mis conversaciones con la directiva del club, su ambición para el futuro ha quedado clara: construir un equipo capaz de alcanzar grandes logros y hacerlo con un estilo de fútbol que emocione e inspire a nuestros aficionados».

Sin embargo, cumplir con esa elevada ambición ya está resultando difícil. En lugar de centrarse en una revisión táctica, la atención inmediata del italiano se ha desplazado de forma contundente hacia el refuerzo de una plantilla gravemente mermada.