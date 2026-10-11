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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Roberto De Zerbi revela que «besó» a Rodrigo Bentancur tras la tarjeta roja en el empate del Tottenham contra el Manchester United

R. De Zerbi
Tottenham
R. Bentancur
Manchester United vs Tottenham
Manchester United
Premier League

Roberto De Zerbi expresó su admiración por la tarjeta roja de Rodrigo Bentancur durante el dramático empate del Tottenham contra el Manchester United. El técnico admitió que besó al centrocampista en el vestuario y aseguró que aquel incidente caótico mostró exactamente el carácter que necesitaba su equipo en apuros.

  • Empate agónico al final

    El Tottenham rescató un dramático empate 1-1 contra el United tras un caótico tramo final. Bryan Mbeumo adelantó al equipo visitante, dejando a los Spurs al borde de su cuarta derrota en seis partidos.

    El partido estalló en el minuto 78, cuando Bentancur fue expulsado por propinar un cabezazo a Luke Shaw. El uruguayo reaccionó de forma agresiva después de que el lateral izquierdo lo empujara al suelo tras una entrada temeraria.

    A pesar de quedarse con diez hombres, el Tottenham respondió de forma brillante. Dominic Solanke peinó de cabeza el balón en lo más profundo del tiempo añadido para asegurar un punto crucial para su equipo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La extraña reacción de De Zerbi

    De Zerbi ofreció una reacción sorprendente a la expulsión y admitió que estaba encantado con la agresividad mostrada por su jugador. Reveló que agradeció personalmente al centrocampista tras el pitido final.

    «Besé a Bentancur en el vestuario porque necesitamos este tipo de reacción, este carácter», dijo De Zerbi a Sky Sports. «El fútbol es carácter. Me gustó la situación de la tarjeta roja».

    El entrenador aclaró que no quería que expulsaran a los jugadores, pero valoró esa repentina negativa a perder. Añadió: «En ese momento quizá con 10 jugadores jugamos con más valentía, más energía».

  • Encontrar el espíritu adecuado

    El Tottenham creó varias ocasiones muy claras en la primera parte, pero se vio lastrado por la falta de puntería. De Zerbi se mostró cada vez más frustrado en la banda mientras su equipo seguía desperdiciando oportunidades. Sin embargo, el entrenador cree que la actuación marcó un punto de inflexión.

    «Hoy ha sido el partido en el que por primera vez esta temporada demostramos que somos un equipo», explicó. «Jugamos para los compañeros, jugamos juntos, nos mantuvimos dentro del partido en cada situación. Estoy muy contento porque he visto el espíritu adecuado, el carácter adecuado».

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    En busca de la primera victoria

    El empate deja al Tottenham en la 18ª posición de la clasificación, con solo tres puntos en sus seis primeros partidos de liga. Esta es solo la cuarta vez en la historia del club que no ha conseguido ganar ninguno de sus seis primeros encuentros ligueros.

    El Tottenham buscará por fin lograr su primera victoria y salir de la zona de descenso muy pronto. Volverá a la acción cuando se enfrente al Coventry City el 19 de octubre.

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