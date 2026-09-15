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Roberto De Zerbi respalda a Dominic Solanke, estrella del Tottenham en dificultades, para acabar con su sequía goleadora en el decisivo duelo contra el Liverpool
De Zerbi mantiene una fe absoluta en Solanke
De Zerbi ha respaldado públicamente a Solanke para que recupere su olfato goleador, al insistir en que tiene «mucha, mucha confianza» en el delantero pese a su frustrante racha de forma. Solanke, que se incorporó al Tottenham en 2024 procedente del Bournemouth en un traspaso de 55 millones de libras, ha tenido problemas para ver puerta últimamente, mientras el Tottenham no ha marcado en sus últimos cuatro partidos de la Premier League.
Hablando antes del duelo de la tercera ronda de la Carabao Cup contra el Liverpool, De Zerbi ofreció una reflexión profunda sobre el carácter y el potencial del delantero. «Dom es un chico sensible», explicó el técnico italiano. «Necesita sentir plena confianza, y por mi parte tiene mucha, mucha confianza. Creo que puede marcar 10-15 goles, seguro. Ya marcó en el Bournemouth, así que, ¿por qué no puede marcar en el Tottenham? Es el mismo deporte. Sensible porque es un chico inteligente. Los chicos sensibles son inteligentes. Quizá [ha tenido] muchas lesiones, quizá no se siente en la mejor condición física, quizá le gustaría hacer algo diferente en el campo. Pero ahora todavía no está en forma. Tiene que jugar».
- AFP
Cómo abordar la falta de gol del Tottenham
La presión aumenta sobre el ataque del Tottenham, que en las últimas semanas se ha mostrado romo, incluido un decepcionante empate 0-0 en casa contra el Everton. De Zerbi se ha mostrado proactivo en sus intentos de solucionar el problema, implantando intensas sesiones de análisis de vídeo e incluso llevando a la plantilla a cenas para reforzar la unión del grupo. El técnico señaló que la calidad de los jugadores es evidente y que se está centrando en los pequeños detalles de su toma de decisiones en el último tercio para darle la vuelta a la situación.
"Hoy, en la reunión con los jugadores, hablamos sobre el último tercio del campo y dije que ahora quiero crear clips individuales para todos los jugadores, para que después de cenar se vayan a casa y trabajen y mejoren, en broma. Pero si analizas los primeros 30 minutos, hay muchísimas ocasiones en las que solo un detalle diferente, mejores pases, mejores decisiones, habrían cambiado la historia de ese partido", afirmó.
Exigiendo un cambio de mentalidad
Más allá de los ajustes tácticos y los cambios de personal, De Zerbi está exigiendo a sus jugadores un cambio psicológico para romper el ciclo de irregularidad que ha lastrado al club. Subrayó la importancia de la confianza en uno mismo y de la estabilidad, y advirtió contra la cultura del cambio constante que a menudo frena el progreso en los grandes clubes.
"Si queremos cambiar respecto a las dos o tres últimas temporadas, tenemos que ser más fuertes aquí. Tenemos que creer en la calidad de los jugadores y en las decisiones que tomamos hace un mes. O cambiamos. Puedes cambiar jugadores o cambiar entrenadores... cambiar, cambiar, cambiar y no cambia nada. O mantienes la cabeza, sigues siendo humilde y con el espíritu adecuado para trabajar. Creo en mis jugadores. Espero que ellos crean en sí mismos como yo creo en ellos", dijo De Zerbi.
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Actualización de lesiones y rotaciones de la plantilla para Anfield
La visita a Anfield presenta un desafío enorme para un Tottenham que no gana en ese estadio desde hace 17 partidos. De Zerbi se verá obligado a mover piezas debido a varias ausencias en su plantilla. El centrocampista Sandro Tonali se perfila para perderse el partido contra el Liverpool tras sufrir un golpe, mientras que Pedro Porro y James Maddison siguen sin estar disponibles para ser convocados. Sin embargo, hubo mejores noticias con respecto a Destiny Udogie, que vuelve a entrar en la pelea, y Mohammed Kudus, que ahora ya está listo para salir de inicio. Una ausencia destacada sigue siendo la de Richarlison. Pese a poder jugar en la Carabao Cup, el delantero brasileño no formará parte de la convocatoria para el partido.
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