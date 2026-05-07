De Zerbi ha confirmado que quiere «al 100 %» que Palhinha siga en el Tottenham la próxima temporada. El centrocampista portugués llegó cedido del Bayern de Múnich el verano pasado, con una opción de compra de 26 millones de libras al final de esta temporada, y su rendimiento ha convencido al entrenador italiano de que los Spurs deberían ejercer esa cláusula.

Según The Standard, el jueves, al preguntársele si deseaba su permanencia, De Zerbi respondió: «Al 100 %. Necesitamos gente de confianza; Palhinha es uno de los mejores como jugador y como persona. Quiero ver al jugador con la misma pasión, actitud, espíritu y personalidad, y tenemos suerte de contar con él».



