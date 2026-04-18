AFP
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Roberto De Zerbi promete a los jugadores del Tottenham invitarlos a cenar CADA SEMANA si vencen al Brighton
De Zerbi organiza una cena semanal para levantar la moral de los Spurs
El entrenador italiano ofrecerá una cena semanal si el Tottenham vuelve a ganar, para elevar la moral en la lucha por la permanencia. Este fin de semana recibe al Brighton y una victoria sería clave. Tras la derrota 1-0 contra el Sunderland en su debut, que hundió a los Spurs en los tres últimos puestos por primera vez en 17 años, el técnico invitó al plantel a una lujosa cena en Bacchanalia de Mayfair para reforzar la unidad.
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De Zerbi promete recompensar a los jugadores si vuelven las victorias
Con el club en los tres últimos puestos de la Premier League, De Zerbi cree que estas reuniones pueden impulsar el cambio que el equipo necesita. Ha confirmado que seguirá pagando las cenas si mejoran los resultados y mantiene la confianza en la plantilla.
«No sé si ganaremos por la cena, pero comimos muy bien y, si triunfamos, pagaré una cada semana. Soy optimista, estoy listo para luchar y creo que mantendremos la categoría. El objetivo es ganar un partido».
«Es crucial ganar, no solo por la clasificación; debemos volver a sentir lo bonito que es vencer y lo que eso puede suponer. Confío plenamente en la calidad de los jugadores».
Romero, descartado, y refuerzos para el centro del campo
La alegría por la unión del equipo se ensombrece por la grave lesión del capitán Cristian Romero. El defensa argentino se lesionó la rodilla en el debut de De Zerbi y no jugará lo que resta de temporada.
Sin embargo, De Zerbi recibió mejores noticias en el centro del campo: Rodrigo Bentancur regresa tras tres meses fuera por una lesión en el isquiotibial, un regreso clave para la recta final de la lucha por la permanencia.
De Zerbi declaró: «Bentancur está disponible; no sé si de titular. Bissouma está al 100 %, Vicario no. Debemos ser positivos. Contamos con Dragusin y Kevin, que pueden jugar bien. Podemos ganar y queremos ganar».
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El crucial partido en Brighton marca el inicio de una recta final decisiva por la permanencia
El Tottenham se prepara para un partido crucial contra el Brighton, en busca de su primera victoria liguera este año. A falta de solo ocho jornadas, De Zerbi prioriza la mentalidad y la unión, mientras los Spurs intentan conseguir los resultados necesarios para mantenerse en la Premier League.