¡Roberto De Zerbi por delante de Harry Redknapp! ¿Pagará el Tottenham, en apuros, el precio de haber ignorado a caras conocidas en la lucha por la permanencia en la Premier League?

Al ser preguntado sobre si su experiencia previa en el Tottenham sería más útil para el club en un momento de crisis, Friedel añadió: «Ya lo dije antes de que contrataran a Tudor. Pensaba que era el momento perfecto para que Harry Redknapp se hiciera cargo. De verdad que lo era. Y no tengo nada en contra de Igor Tudor, simplemente estoy a favor de alguien que conozca el club y conozca la Premier League.

«Además, si nos fijamos en los jugadores, tienen muy baja la confianza y mencioné el nombre de Harry porque lo conozco personalmente, jugué a sus órdenes y, por eso, sé cómo reaccionaría ante la afición y los medios de comunicación y cómo se comportaría con los jugadores.

«Pero De Zerbi es un entrenador excelente y conoce la Premier League al dedillo, lo cual es muy importante en este momento. Y me gustaría pensar que, con toda su experiencia como entrenador, sabe que ahora no es el momento de la pizarra táctica, sino de infundir confianza a los jugadores.

«Ojalá recuperen también a un par de jugadores lesionados, lo que sería como fichajes nuevos en esta fase de la temporada; han sufrido muchas bajas por lesiones en las dos últimas temporadas. Son muy buenos jugadores que desempeñan funciones clave en el equipo. Así que si ficharan a De Zerbi y recuperaran al menos a dos jugadores lesionados, estaría muy seguro de que se mantendrían en la Premier League».