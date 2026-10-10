Roberto De Zerbi ordena una concentración improvisada en Marbella para rescatar la desastrosa temporada del Tottenham

Este retiro táctico se está planteando como una intervención necesaria para salvar una temporada que se está convirtiendo rápidamente en una pesadilla para la afición del Tottenham. La plantilla ha tenido problemas para encontrar cualquier ritmo sobre el césped, y De Zerbi espera que el cambio de escenario encienda el fuego competitivo necesario para salir de la zona de descenso.

Un objetivo principal del viaje a Marbella es fomentar la química dentro de una plantilla que sufrió una enorme transformación durante el mercado de fichajes de verano. El Tottenham autorizó un gasto asombroso de más de 250 millones de libras para incorporar diez caras nuevas, pero la inversión no ha dado resultados inmediatos. La llegada de talento ha generado una dinámica desajustada que De Zerbi está desesperado por corregir mediante una mayor interacción social y táctica lejos de las distracciones de Londres.

La llegada tardía de varios fichajes de alto perfil durante la última semana del mercado ha complicado aún más el proceso de integración. Jugadores como Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk y Omar Marmoush han tenido poco tiempo para adaptarse a las exigencias específicas de De Zerbi y a los estilos de juego de sus nuevos compañeros. El apretado calendario nacional, unido a la interrupción por los compromisos internacionales, ha limitado la cantidad de tiempo de calidad que la plantilla al completo ha pasado junta sobre el campo de entrenamiento.