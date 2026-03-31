Roberto De Zerbi llega a un acuerdo de principio con el Tottenham para sustituir a Igor Tudor como entrenador

El nombramiento de De Zerbi supone una importante apuesta táctica para un equipo inmerso en la lucha por el descenso. Conocido por su compleja filosofía basada en la posesión del balón, el entrenador de Brescia ha tenido históricamente dificultades para implementar sus ideas con rapidez al hacerse cargo de un equipo a mitad de temporada. Durante su etapa en el Brighton, no logró ganar ninguno de sus cinco primeros partidos, y sus anteriores etapas a mitad de temporada en el Benevento y el Palermo se vieron empañadas por largas rachas sin conocer la victoria. Los Spurs están apostando, en esencia, a que su «De Zerbi-ball», con un gran potencial, pueda manifestarse de forma inmediata para salvar su temporada.