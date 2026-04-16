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Roberto De Zerbi invitó a una lujosa cena a los jugadores del Tottenham, que atraviesan una mala racha, antes de la decisiva recta final de la Premier League por el descenso
Evadirse en Mayfair
Según The Telegraph, De Zerbi organizó una cena de lujo en el restaurante Bacchanalia de Mayfair para frenar el descenso del Tottenham. La decisión llegó tras perder 1-0 contra el Sunderland en su debut, un resultado que situó a los Spurs en puestos de descenso por primera vez en 17 años. El propio restaurante se define como un refugio «para quienes buscan evadirse de la realidad», metáfora que refleja a un equipo sin victorias ligueras desde principios de año.
- AFP
Lo mental por encima de lo táctico
Tras perder contra el Sunderland, De Zerbi prioriza la mente del equipo sobre lo técnico. El ex del Brighton afronta los seis partidos restantes como una batalla psicológica. «Ahora no se trata de entrenar un estilo, con o sin balón, sino de dar a los jugadores lo que necesitan en términos de mentalidad», explicó el italiano a los periodistas.
Aunque la lujosa cena buscaba fomentar el compañerismo, algunos aficionados pueden mostrarse recelosos ante esta táctica. El exentrenador interino Igor Tudor organizó una cena en Ousia, en Muswell Hill, poco antes de la goleada 4-1 contra el Arsenal, y fue despedido tras solo 44 días. Sin embargo, los primeros informes indican que De Zerbi ya ha generado una mejor impresión en el vestuario que su predecesor, cuyo estilo abrasivo no convenció a los jugadores.
Lesiones y avances en la recuperación física
La lucha por la permanencia se complica tras la baja del capitán Cristian Romero, quien se pierde lo que queda de temporada por una lesión de rodilla. Su ausencia deja un vacío en una defensa que ya tenía dificultades para mantener la portería a cero. Sin embargo, hay una buena noticia: Rodrigo Bentancur ha vuelto a entrenar al cien por ciento tras su lesión en el tendón de la corva desde enero.
Su regreso podría ser clave, pues el Tottenham encara un exigente tramo final: tras visitar al Brighton, exequipo de De Zerbi, los Spurs viajarán a Villa Park y Stamford Bridge. La presión crece sobre una plantilla cuya confianza se ha desgastado por meses de malos resultados y cambios en el banquillo.
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No hay cláusula de rescisión para el entrenador italiano.
Pese al descenso, el puesto de De Zerbi no corre peligro inmediato: su contrato no tiene cláusula de rescisión por caer a la Championship, lo que indica que la directiva apuesta por un proyecto a largo plazo con el italiano, sea en la división que sea. No obstante, el actual lujo de cenar en Mayfair podría pronto reemplazarse por un entorno más modesto si el club no logra mantenerse en la categoría.