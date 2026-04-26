El momento más preocupante en Molineux llegó en el minuto 63, cuando Simons tuvo que ser retirado en camilla tras golpearse la rodilla. Intentó seguir jugando, pero volvió a caer y fue sustituido por Lucas Bergvall. De Zerbi declaró: «Es un problema en la rodilla. Veremos cómo evoluciona en los próximos días. Me gustaría saber más de Xavi porque ya sabes cómo es la rodilla. Sentía dolor, pero acabo de hablar con él y se encuentra mejor que cuando se lesionó».