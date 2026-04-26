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Roberto De Zerbi informa sobre las lesiones de Xavi Simons y Dominic Solanke, retirados por lesión en la victoria ante el Wolverhampton
Aumenta el temor al descenso pese a la victoria clave
De Zerbi admitió que el miedo al descenso afecta a su plantilla, pese a la inesperada victoria 1-0 del Tottenham en casa del Wolverhampton. El triunfo deja al equipo 18.º con 34 puntos, a dos del West Ham, 17.º. La victoria se empañó por las lesiones de dos jugadores clave, un golpe duro a cuatro jornadas clave ante Villa, Leeds, Chelsea y Everton.
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Simons fue retirado en camilla por un problema en la rodilla.
El momento más preocupante en Molineux llegó en el minuto 63, cuando Simons tuvo que ser retirado en camilla tras golpearse la rodilla. Intentó seguir jugando, pero volvió a caer y fue sustituido por Lucas Bergvall. De Zerbi declaró: «Es un problema en la rodilla. Veremos cómo evoluciona en los próximos días. Me gustaría saber más de Xavi porque ya sabes cómo es la rodilla. Sentía dolor, pero acabo de hablar con él y se encuentra mejor que cuando se lesionó».
Solanke agrava los problemas ofensivos de los Spurs
Antes del percance en el centro del campo, los Spurs ya habían perdido a Solanke antes del descanso. El delantero de 28 años, con problemas recurrentes de tobillo esta temporada, se cayó sin tener el balón. Aunque el entrenador aún no sabe cuándo volverá, insinuó que «no es un gran problema» comparado con sus lesiones anteriores. «Solanke tiene una lesión muscular», confirmó De Zerbi. «No sé cuántos partidos nos va a perder».
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A la espera de evaluaciones médicas cruciales
El Tottenham espera con incertidumbre el diagnóstico de sus dos jugadores lesionados. Necesita que estén disponibles para visitar el domingo al quinto clasificado, el Aston Villa, y así mejorar sus opciones de evitar el descenso.