De Zerbi dio la bienvenida al impacto inmediato del nuevo fichaje, pero no tardó en retarle a ofrecer cifras goleadoras más altas para afinar el ataque del equipo. Al hablar de las expectativas con el extremo, De Zerbi dijo: "Sí, fue un día perfecto para él. Creo que su mayor paso y su mayor mejora es aumentar el número de goles. Con sus cualidades, es uno de los mejores extremos. Pero los mejores extremos marcan muchos goles.

"Hablé con él ayer, hace dos días. Nos marcamos el objetivo de 10 a 12 goles porque necesitamos esos goles de los extremos. La temporada pasada, creo que sufrimos demasiado. También porque el número de goles no fue suficiente para competir por nada más que esa posición".