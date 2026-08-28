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Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham, insinúa que habrá un fichaje más tras las operaciones de Sávio y Omar Marmoush
El gran gasto de verano del Tottenham
De Zerbi está encantado después de que el Tottenham cerrara esta semana un doble golpe con los fichajes de Sávio y Omar Marmoush procedentes del Manchester City, según informó ESPN. El Tottenham aseguró a Sávio en una operación valorada en 85 millones de libras, mientras que Marmoush llegó cedido por una temporada con una obligación de compra que podría ascender a 60 millones de libras. Esto eleva el gasto total del club este verano a más de 350 millones de libras.
De Zerbi elogió a sus nuevos atacantes antes del partido de la Premier League contra el Newcastle del sábado. «Creo que Sávio y Marmoush son bomba. No sé qué nombre ponerles o cómo se les puede llamar, pero son jugadores de alto nivel, seguro», dijo De Zerbi.
- AFP
A por un último fichaje
A pesar de un mercado increíblemente ajetreado, De Zerbi admitió que el Tottenham sigue buscando activamente reforzar su plantilla antes del martes por la noche. El entrenador confirmó que mantuvo conversaciones productivas con la cúpula del club durante una cena ayer para hablar de sus objetivos pendientes. «No esperaba un mercado de fichajes ni una ventana como la que hemos hecho», explicó De Zerbi.
«Creo que podemos hacer un fichaje más y en una posición específica, pero ayer fuimos a cenar con los propietarios, con Vinai [Venkatesham], con Johan [Lange] y con Enrico [Venturelli]. Hablamos de esto, pero todos estamos en la misma línea y hay muy buena conexión».
Marmoush ofrece soluciones ofensivas
Marmoush llega tras una etapa prolífica en la que marcó 37 goles en el Eintracht Frankfurt y 16 en el Manchester City, aportando una competencia crucial en ataque, especialmente con James Maddison sin estar del todo en forma y Mohammed Kudus de vuelta tras una lesión.
Destacando el impacto del internacional egipcio, De Zerbi añadió: "Un gran fichaje para nosotros. Un gran jugador, otro gran jugador y a todos nosotros nos encanta como jugador. Esperamos que pueda hacer lo que es capaz de hacer. Creo que puede darnos más soluciones en ataque. Necesitamos jugadores en ataque capaces de marcar goles, de jugar bien también con el balón, un jugador muy rápido, grandes cualidades y todos estamos contentos".
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al Tottenham?
El Tottenham recibe al Newcastle el sábado por la tarde, en un duelo en el que Micky van de Ven y Pedro Porro podrían ser titulares tras participar en la victoria por 5-1 del miércoles en la Carabao Cup. Sávio está en condiciones de debutar como titular, mientras que el futuro de Pape Sarr sigue siendo incierto a la espera del cierre del mercado del martes. De Zerbi advirtió a Sarr de que encontrar una oferta de traspaso adecuada sigue siendo responsabilidad del jugador.
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