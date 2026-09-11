Mudryk hizo su primera aparición oficial en 22 meses durante el empate 0-0 ante el Nottingham Forest del sábado, después de haber cumplido una suspensión por un resultado adverso por la sustancia prohibida meldonium. Sin embargo, el extremo sufrió una lesión de tobillo durante una reciente sesión de entrenamiento y estará de baja, como mínimo, hasta octubre.

De Zerbi se mostró profundamente frustrado por este grave contratiempo. «[Con] Mudryk, fue una lesión estúpida y esperamos que pueda volver lo antes posible. Por él y por nosotros», explicó De Zerbi durante su rueda de prensa del viernes. «Por él, porque sufrió demasiado, y por nosotros, porque perdimos a un jugador importante».