Roberto De Zerbi confirma una gran noticia para el Tottenham sobre la lesión de Dejan Kulusevski, pero revela dos nuevos contratiempos

De Zerbi ha confirmado que Kulusevski está por fin listo para volver a la convocatoria para el partido del lunes ante el Coventry. El internacional sueco ha atravesado un duro periodo de baja y no ha disputado ningún partido oficial durante casi 18 meses debido a un complejo problema en la rótula. Tras completar con éxito un ejercicio de entrenamiento de once contra once durante el parón de selecciones, el extremo ya está listo para ocupar un puesto entre los suplentes.

El entrenador italiano no pudo ocultar su alegría ante la posibilidad de volver a contar con una figura tan importante en el Tottenham Hotspur Stadium. En declaraciones a los medios antes del partido, De Zerbi destacó el impulso anímico que supone para todo el club. «Sí, el cuerpo médico ha dado el visto bueno. Probablemente sea la mejor noticia desde el partido contra el Everton», afirmó De Zerbi. Sobre la carga emocional de su regreso, el entrenador añadió: «Ha sufrido demasiado. Se lo dije ayer y se le dibujó una gran sonrisa en la cara».