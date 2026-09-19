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Roberto De Zerbi comparte su enorme frustración después de que el Tottenham Hotspur sea despedido con abucheos tras una desastrosa derrota ante el Aston Villa
Un ambiente tóxico en el norte de Londres
Un ambiente tóxico se apoderó del estadio cuando los aficionados del Tottenham Hotspur despidieron a su equipo con una sonora pitada tras la derrota por 3-2 ante el Aston Villa. La airada reacción desde la grada marcó un hito sombrío, ya que el club ha perdido ya 50 de sus 141 partidos de la Premier League en su moderno estadio. Las fragilidades defensivas mostradas llevaron la paciencia de la afición al límite absoluto. El Tottenham sigue sin ganar en liga tras cinco partidos, después de haber marcado sus dos primeros goles de la temporada en los últimos minutos de este caótico encuentro.
- AFP
De Zerbi reacciona a la derrota
Ante los medios poco después del pitido final, De Zerbi no pudo ocultar su enfado por el colapso defensivo que provocó una reacción tan hostil de la afición local. El técnico destacó específicamente el carácter caótico de la defensa que permitió al equipo de Unai Emery tomar el control total del partido. De Zerbi dijo: "Hoy estoy muy decepcionado, muy triste y muy frustrado por el rendimiento. No podemos perder este partido de esta manera, en absoluto. No podemos encajar ese segundo gol. No podemos perder el equilibrio. La forma en la que encajamos el segundo gol fue increíble".
Los errores defensivos provocan el enfado de los aficionados
La ira en la grada fue creciendo de forma constante durante toda la tarde del sábado, mientras el Aston Villa aprovechaba sin piedad unos fallos defensivos alarmantes. Johan Manzambi abrió el marcador en el tiempo añadido de la primera parte mientras Micky van de Ven estaba fuera del campo recibiendo tratamiento. La frustración alcanzó su punto álgido cuando Nicolas Jackson superó con facilidad a Van de Ven para poner el 2-0, antes de que Emiliano Buendia añadiera un espectacular tercer gol desde lejos. Aunque los tantos tardíos del suplente Conor Gallagher y de Jan Paul van Hecke recortaron la desventaja, no fueron más que un breve consuelo y no evitaron la sonora pitada que acompañó al pitido final.
- Getty Images Sport
¿Qué pasa ahora con De Zerbi?
De Zerbi aprovechará el próximo parón internacional para evaluar la situación y abordar con urgencia estas graves vulnerabilidades defensivas. El técnico se enfrenta a una presión cada vez mayor para volver a ganarse a la frustrada afición del Tottenham Hotspur y sacar a su equipo del 18.º puesto. El Tottenham visitará a continuación Old Trafford para enfrentarse al Manchester United el 10 de octubre, mientras que el Aston Villa buscará dar continuidad a este impulso crucial.
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