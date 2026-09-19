La ira en la grada fue creciendo de forma constante durante toda la tarde del sábado, mientras el Aston Villa aprovechaba sin piedad unos fallos defensivos alarmantes. Johan Manzambi abrió el marcador en el tiempo añadido de la primera parte mientras Micky van de Ven estaba fuera del campo recibiendo tratamiento. La frustración alcanzó su punto álgido cuando Nicolas Jackson superó con facilidad a Van de Ven para poner el 2-0, antes de que Emiliano Buendia añadiera un espectacular tercer gol desde lejos. Aunque los tantos tardíos del suplente Conor Gallagher y de Jan Paul van Hecke recortaron la desventaja, no fueron más que un breve consuelo y no evitaron la sonora pitada que acompañó al pitido final.