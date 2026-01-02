Roberto De Zerbi, Cesc Fàbregas y los posibles sucesores de Enzo Maresca en el Chelsea - Ranking

Su equipo también había sido abucheado al salir del campo después del empate 2-2 en casa contra Bournemouth el martes, lo que dejó a los Blues en el quinto lugar de la tabla de la Premier League, a unos 15 puntos del líder Arsenal después de una racha de solo una victoria en siete partidos.

La pregunta ahora, por supuesto, es ¿a quién contratará el Chelsea para reemplazar a Maresca en el puesto? Muchos entrenadores sin duda saltarían ante la oportunidad de trabajar para un club tan grande, y con uno de los planteles jóvenes más emocionantes del fútbol mundial. Sin embargo, otros podrían sentirse desalentados por los rumores de que Maresca estaba descontento con la supuesta interferencia en sus selecciones de equipo.

Con todo eso en mente, GOAL recorre todos los principales candidatos a continuación...