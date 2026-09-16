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Roberto De Zerbi carga contra un resultado «injusto» mientras el Tottenham queda eliminado de la Carabao Cup ante el Liverpool
De Zerbi califica de «injusta» la derrota en Anfield
El complicado inicio de campaña 2026-27 del Tottenham tocó un nuevo fondo el miércoles por la noche, cuando quedó eliminado de la Carabao Cup a manos del Liverpool. De Zerbi se mostró visiblemente frustrado en la banda, mientras los goles de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai aseguraban un pase cómodo para el Liverpool de Andoni Iraola, dejando a los Spurs centrados únicamente en su tambaleante rendimiento en la Premier League.
Hablando después del partido, De Zerbi fue contundente en su valoración del resultado y sugirió que su equipo mereció más del encuentro por la presión que aplicó. "Tenemos que tirar más veces y tenemos que tirar mejor", admitió ante los periodistas el ex del Brighton. "Tenemos que definir mejor las situaciones claras. Pero sentimos mucho el resultado, estamos decepcionados, frustrados por el resultado. Creo que es injusto, pero tenemos que aceptarlo y ser más fuertes que este momento de mala suerte porque soy honesto. Honesto conmigo mismo y con vosotros".
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Siguen las dificultades de cara a portería
Las estadísticas del partido cuentan una historia de dominio sin la pegada necesaria al más alto nivel. El Tottenham logró acumular 17 disparos a la portería del Liverpool, pero solo tuvo un solitario cabezazo de Connor Gallagher para mostrar por sus esfuerzos. Esta falta de calma en el último tercio se ha convertido en un tema recurrente para los hombres de De Zerbi, que de manera llamativa todavía no han logrado ver puerta en la Premier League en lo que va de temporada.
De Zerbi señaló una racha constante de mala fortuna que, en su opinión, ha lastrado a su equipo durante las primeras semanas de la temporada. Al reflexionar sobre su reciente serie de resultados, el técnico del Spurs destacó varios partidos en los que sintió que el marcador fue duro con sus jugadores. «Creo que en estos cinco o seis partidos hemos tenido, seguro, mala suerte, contra Newcastle, con Everton, incluso con Nottingham y también esta noche», explicó De Zerbi.
Los errores defensivos pasan factura
Aunque a menudo el foco se pone en la falta de gol en un extremo, De Zerbi se mostró igual de crítico con la forma en que su equipo encajó goles ante el letal ataque del Liverpool. El Liverpool fue implacable cuando se le presentaron oportunidades, aprovechando los huecos en la zaga del Tottenham, lo que dejó al técnico visitante visiblemente enfadado. De Zerbi señaló que la estructura defensiva que espera de su equipo faltó en momentos clave, especialmente durante las transiciones, donde la calidad del Liverpool en el centro del campo y en ataque acabó por desbordar a sus jugadores.
El entrenador fue concreto en su crítica a los goles encajados, al señalar errores individuales y colectivos que permitieron al Liverpool tomar el control de la eliminatoria. «Tenemos que mejorar muchas cosas porque en el primer gol que encajamos no defendimos de la manera correcta y en el segundo gol podríamos haber estado más cerca de Gakpo», señaló De Zerbi.
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Pensando en una recuperación vital
Con la Copa de la Liga ya fuera de su alcance, aumenta la presión sobre De Zerbi para solucionar los evidentes problemas de su plantilla antes de su próximo partido de liga. La falta de acierto de cara a portería, combinada con errores de concentración en defensa, ha creado la tormenta perfecta para el club del norte de Londres, que se encuentra bajo un importante escrutinio tanto de aficionados como de analistas. El italiano sigue insistiendo en que la calidad está ahí, pero subrayó que sus jugadores deben desarrollar una mentalidad más fuerte para superar este periodo de «mala suerte» y darle la vuelta a su temporada. «Es un momento difícil, pero tenemos que ser más fuertes para preparar lo mejor posible el próximo partido», dijo.
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