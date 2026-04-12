Roberto De Zerbi, ¡bienvenido a tu «Misión imposible»! Cómo puede el Tottenham escapar del descenso a pesar de una temporada infernal

En su primera entrevista con los canales del club, pidieron a De Zerbi que detallara su «filosofía». Dado que todos sus equipos anteriores practicaban un fútbol atractivo y que los Spurs suelen ser un equipo asociado a un estilo divertido, aunque a veces ingenuo, era una pregunta lógica, pero el italiano la eludió.

«No es el momento de hablar de mi filosofía. Estoy aquí al final de la temporada para ganar partidos. El estilo y la táctica importan, pero ahora lo clave es la mentalidad y ayudar a los jugadores a mostrar su mejor versión», afirmó.

De Zerbi admite que no todo será perfecto en estos siete partidos, pero insiste en que ahora lo urgente es recuperar la mejor versión mental del equipo, como explicó a NBC Sports.

«Considero que los jugadores del Tottenham son muy buenos, normalmente. El momento es muy difícil para nosotros», dijo. «Ahora lo mental es crucial. Solo quedan siete partidos y no hay tiempo. No quiero dar demasiadas instrucciones. Este equipo ha cambiado tres entrenadores esta temporada; deben construir una nueva mentalidad.

Tenemos calidad, pero ahora lo clave es la mente».