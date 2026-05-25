Roberto De Zerbi asegura que pocos jugadores del Tottenham son «lo suficientemente buenos para quedarse» tras una temporada muy dura

El Tottenham evitó por poco el descenso a la Championship tras ganar 1-0 al Everton en la última jornada y quedar dos puntos por encima del West Ham, 18.º. Un gol de Joao Palhinha justo antes del descanso dio los tres puntos necesarios para que los Spurs se mantuvieran en la Premier League, alivio para su afición.

Sin embargo, De Zerbi, exentrenador del Brighton, ya planea una reconstrucción y advierte que gran parte de la plantilla actual no basta para evitar otro año de angustia.