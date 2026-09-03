A pesar de que el mercado inglés ya ha cerrado, el mercado de fichajes turco sigue abierto hasta el viernes, lo que ofrece a Richarlison una posible vía de escape. El Trabzonspor ya ha visto cómo Tottenham rechazaba una oferta inicial, pero el conjunto de la Super Lig sigue muy interesado en hacerse con su fichaje. Se entiende que Richarlison está extremadamente interesado en unirse al Trabzonspor, donde podría reencontrarse con Mohamed Salah y Fabinho. Un regreso al Everton ya se vino abajo anteriormente después de que Richarlison rechazara las condiciones personales ofrecidas por su antiguo club. Ahora, con la llegada de Omar Marmoush cedido por el Manchester City, Tottenham ha pasado página claramente, lo que deja al Trabzonspor como la principal opción para poner fin a esta difícil saga.