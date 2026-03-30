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Roberto De Zerbi advirtió de que la directiva del Tottenham podría «arruinar» su reputación, mientras que Rio Ferdinand destaca el riesgo que supone sustituir a Igor Tudor
Ferdinand cuestiona a la directiva de los Spurs
Ferdinand ha expresado serias dudas sobre la estructura interna del Tottenham y cómo podría afectar a un entrenador de renombre como De Zerbi, quien se ha convertido en el principal candidato para sustituir a Tudor tras su reciente destitución.
Aunque reconoció la infraestructura de primer nivel del club, el comentarista sugirió que los problemas van mucho más allá del terreno de juego, y señaló directamente a la directiva. El vigente campeón de la Europa League se encuentra actualmente a solo un punto de la zona de descenso tras una lamentable derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest.
Ferdinand declaró: «Escucha, en este momento me preocuparía más la jerarquía, me centraría en eso. ¿Por qué ha salido tan mal para tantos? Grandes nombres, nuevos fichajes… ¿por qué este club no ha sido capaz de despegar? No lo entiendo porque lo tienen todo ahí… ¿van a ser ellos [la jerarquía] un obstáculo para mí [el próximo entrenador del Tottenham] entre bastidores? ¿Van a arruinar mi reputación aún más ahora? ¿Cuál es la situación aquí?».
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El riesgo para una carrera directiva en pleno auge
El Tottenham ha convertido a De Zerbi en su principal objetivo para alejar al equipo de la zona de descenso, pero Ferdinand teme que el ambiente en el club pueda frenar su creatividad. Según se informa, el entrenador se encuentra en negociaciones avanzadas para firmar un contrato de cinco años; sin embargo, el exinternacional inglés sigue sin estar convencido de que el fichaje sea acertado, dada la proximidad actual a la zona de descenso y la rápida sucesión de entrenadores que han fracasado, entre ellos Thomas Frank y Tudor.
Ferdinand añadió: «Siempre he defendido a De Zerbi, creo que es un gran entrenador. Es un entrenador reflexivo, siempre busca formas nuevas e innovadoras de construir sus equipos. Este podría ser el momento perfecto para ficharlo, pero ¿se encuentra el Tottenham en la situación adecuada para él? Tengo que ser sincero, yo no iría al Tottenham en este momento. Simplemente creo que es un club que está en muy mala situación y ha habido demasiados entrenadores que han fracasado allí».
De Zerbi se perfila como la principal prioridad de los Spurs
De Zerbi se ha labrado una reputación estelar como estratega innovador. Antes de su salida del Marsella el mes pasado, este técnico de 46 años dirigió 33 partidos en la temporada 2025-26, logrando 18 victorias. En los 69 partidos que dirigió al conjunto francés, llevó al equipo a 39 victorias. Esto vino tras una exitosa etapa en el Brighton, donde dirigió 89 partidos y registró 38 victorias, y una etapa en el Shakhtar Donetsk, en la que logró la impresionante cifra de 20 victorias en solo 30 partidos. El Tottenham espera que su amplia trayectoria como entrenador, que incluye etapas en el Sassuolo y el Benevento, pueda salvar su temporada.
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El club se encuentra en una situación delicada, ya que ocupa el puesto 17.º en la clasificación de la Premier League con solo 30 puntos tras 31 jornadas. Mantiene una escasa ventaja de un punto sobre el West Ham, que se encuentra en la zona de descenso, mientras que el Burnley y el Wolves le siguen a una distancia considerable, con 20 y 17 puntos respectivamente.
Para asegurar la permanencia, el Tottenham afronta una dura racha de siete partidos. Esta fase crucial comienza el 12 de abril a domicilio ante el Sunderland, seguida de un enfrentamiento decisivo contra el Wolves, colista de la tabla, el 25 de abril. El club recibe al Leeds United, decimoquinto clasificado, el 9 de mayo, y también debe superar los difíciles encuentros contra el Aston Villa y el Chelsea antes de concluir su campaña contra el Everton el 24 de mayo.