Roberto Carlos afirma que Lionel Messi podría seguir jugando con Argentina hasta el Mundial de 2030 y opina sobre el regreso de Neymar a la selección brasileña

En una entrevista con el periódico argentino «Olé», Carlos hizo una predicción fascinante sobre el futuro internacional de Messi. El legendario exdefensa expresó su admiración por la superestrella del Inter de Miami, mientras el continente se prepara para el torneo.

Ocho veces Balón de Oro, lideró a Argentina al título mundial en Catar 2022 y ahora busca un nuevo hito. El eterno creador de juego, autor de 117 goles en 199 partidos con Argentina, mantiene un estado de forma sensacional: 13 goles y siete asistencias en 16 encuentros esta temporada. Carlos destacó cómo el capitán encarna el espíritu y la excelencia técnica del fútbol latino en el mundo.