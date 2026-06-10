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Messi-NeymarGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

Roberto Carlos afirma que Lionel Messi podría seguir jugando con Argentina hasta el Mundial de 2030 y opina sobre el regreso de Neymar a la selección brasileña

L. Messi
Argentina
R. Carlos
Neymar
Brazil
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La leyenda del Real Madrid, Roberto Carlos, cree que Lionel Messi podrá jugar otro Mundial después de 2026. En vísperas del torneo, el exlateral también destacó el papel clave de Neymar con Carlo Ancelotti, quien busca recuperar su mejor nivel con Brasil tras sus lesiones.

  • Carlos elogia a un icono sudamericano

    En una entrevista con el periódico argentino «Olé», Carlos hizo una predicción fascinante sobre el futuro internacional de Messi. El legendario exdefensa expresó su admiración por la superestrella del Inter de Miami, mientras el continente se prepara para el torneo.

    Ocho veces Balón de Oro, lideró a Argentina al título mundial en Catar 2022 y ahora busca un nuevo hito. El eterno creador de juego, autor de 117 goles en 199 partidos con Argentina, mantiene un estado de forma sensacional: 13 goles y siete asistencias en 16 encuentros esta temporada. Carlos destacó cómo el capitán encarna el espíritu y la excelencia técnica del fútbol latino en el mundo.

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  • Roberto CarlosGetty

    Una leyenda del Real Madrid pronostica una longevidad increíble

    El exinternacional brasileño afirmó que el próximo torneo no tiene por qué ser el último para el legendario delantero. Carlos elogió su profesionalismo y su rigurosa preparación física, y sugirió que una participación histórica en el torneo de 2030 aún es posible para la superestrella.

    “Ver a Messi es un espectáculo; tiene inmensa calidad y representa al fútbol sudamericano. Que lo disfrute, pues podría ser su último Mundial, aunque su cuidado físico le alcanzaría para otro”.

  • Neymar sigue siendo clave para el éxito de la Seleção.

    Tras elogiar al capitán de la Albiceleste, Carlos habló de los preparativos de su país. El legendario lateral analizó a Neymar, máximo goleador de la Seleção con 79 tantos en 128 partidos.

    Pese a sus recientes lesiones —solo seis goles en 15 partidos de Liga— y a no estar en óptima forma, Ancelotti lo incluyó en la lista final.

    Al respecto, Carlos comentó: «Hay que ver si Neymar se recupera al 100 %. El equipo le necesita, juegue o no, porque incluso desde el banquillo aporta mucho. Y, si sale al campo, es todo un espectáculo».

  • Peru v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ¿Qué les depara el futuro a los grandes de Sudamérica?

    Brasil debutará en el Grupo C contra Marruecos el 14 de junio, luego enfrentará a Haití el 20 de junio y a Escocia el 25 de junio. Por su parte, Messi y la selección argentina empezarán en el Grupo J ante Argelia el 17 de junio, seguido de los partidos contra Austria el 22 de junio y Jordania el 28 de junio.

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