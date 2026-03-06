Getty Images Sport
Robert Sánchez se marchó «muy decepcionado» por la controvertida decisión de Liam Rosenior, ya que el entrenador del Chelsea afirma que no tiene un número uno
Rosenior apoya a Sánchez a pesar de haber descartado al portero del Chelsea.
Al abordar la creciente presión sobre su portero, Rosenior elogió la reacción de Sánchez al quedarse fuera. Explicó: «He sido muy sincero con Rob. Estaba muy decepcionado por no jugar, que es lo que espero de todos los jugadores, ya sean porteros o jugadores de campo. Pero la forma en que Rob respondió en los entrenamientos, la forma en que apoyó a Filip, en el calentamiento, en el vestuario, fue magnífica».
No hay un número uno establecido en Stamford Bridge.
Al debatir si tiene un portero titular, Rosenior añadió: «Sinceramente, yo veo la posición de portero de forma diferente en cada partido. Quiero que haya competencia en todas las áreas del campo. Sé que, tradicionalmente, si hay un cambio de portero, la gente da por hecho que ahora es el titular. Pero ese no es el caso. Elegiremos, y yo elegiré, el mejor equipo para cada partido. Filip [Jorgensen, que sustituyó a Sánchez en la victoria por 4-1 sobre el Aston Villa] no ha estado esperando, ha estado trabajando para tener su oportunidad. Creo que la aprovechó muy, muy bien. Pero Rob también ha tenido grandes actuaciones».
¿Podría perjudicar al Chelsea la rotación de porteros?
Sobre si es contraproducente rotar la posición de portero, donde la continuidad suele ser fundamental, Rosenior dijo: «Sí, se necesita continuidad, pero también se necesita ganar partidos de fútbol. Hay diferentes enfoques: modernos o tradicionales. Yo elegiré el equipo que considere mejor para ganar cada partido. No creo haber mantenido el mismo once inicial ni una sola vez desde que estoy aquí. La gente puede decir que se necesita continuidad: si perdemos, es porque no la tuvimos; si ganamos, es la decisión correcta.
Tomé una decisión para el partido contra el Aston Villa que creo que ha demostrado ser acertada. Espero tomar más decisiones acertadas en el futuro».
El Blues se enfrenta al Wrexham en la FA Cup
El próximo compromiso del equipo de Rosenior es un encuentro con el Wrexham, uno de los equipos más destacados de la Championship, en la quinta ronda de la FA Cup. Los Blues se han enfrentado al equipo galés dos veces en pretemporada en los últimos años, venciéndole por 5-0 en 2023 y empatando 2-2 en 2024, y serán los grandes favoritos para imponerse en el partido del sábado.
