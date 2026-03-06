Robert Sánchez se marchó «muy decepcionado» por la controvertida decisión de Liam Rosenior, ya que el entrenador del Chelsea afirma que no tiene un número uno

Sobre si es contraproducente rotar la posición de portero, donde la continuidad suele ser fundamental, Rosenior dijo: «Sí, se necesita continuidad, pero también se necesita ganar partidos de fútbol. Hay diferentes enfoques: modernos o tradicionales. Yo elegiré el equipo que considere mejor para ganar cada partido. No creo haber mantenido el mismo once inicial ni una sola vez desde que estoy aquí. La gente puede decir que se necesita continuidad: si perdemos, es porque no la tuvimos; si ganamos, es la decisión correcta.

Tomé una decisión para el partido contra el Aston Villa que creo que ha demostrado ser acertada. Espero tomar más decisiones acertadas en el futuro».