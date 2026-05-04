AFP
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Robert Sánchez lucha contra el reloj para jugar ante el Liverpool, pues el Chelsea activó los protocolos de conmoción tras su lesión contra el Nottingham Forest
Sánchez se somete a pruebas médicas
Sánchez se someterá a pruebas médicas internas en los próximos días, ya que el Chelsea sigue los protocolos de conmoción cerebral y confía en que pueda jugar contra el Liverpool este fin de semana. La participación del portero en uno de los partidos más importantes de la temporada pende de un hilo, mientras el equipo médico del club en Cobham dirige su recuperación.
El portero fue reemplazado en el minuto 66 de la derrota 3-1 ante el Nottingham Forest tras chocar cabezas con el mediocampista Morgan Gibbs-White, quien sufrió un profundo corte en el rostro. Sánchez intentó seguir con un vendaje, pero finalmente fue retirado y reemplazado por Filip Jorgensen.
Se han activado las estrictas directrices para la reincorporación al juego
Aunque la Premier League confirmó que ninguno de los dos jugadores fue sustituido por conmoción cerebral, Sánchez deberá pasar revisiones en los próximos días, pues el Chelsea sigue las «directrices de reincorporación al juego» de la FA para darle el alta médica de cara al partido del sábado contra el Liverpool en Anfield. Estos protocolos priorizan la seguridad de los jugadores y evitan que vuelvan al contacto de alta intensidad mientras persistan síntomas neurológicos.
Según The Standard, el club aguardará en Cobham los resultados antes de autorizar su participación. Quien no supere alguna fase debe descansar al menos 12 días, por lo que, dada la cercanía del viaje a Merseyside, cualquier contratiempo lo dejaría fuera.
El Nottingham Forest también se enfrenta a una serie de lesiones
Las secuelas del choque no se limitan a la enfermería de Stamford Bridge. Morgan Gibbs-White sufrió un profundo corte en la cabeza que requirió varios puntos de sutura. Además, el Forest deberá someterlo a pruebas para confirmar si podrá jugar contra el Aston Villa en la vuelta de semifinales de la Europa League, el jueves en Villa Park. La tarde dejó varias bajas en ambos equipos, que se jugaban puntos vitales en la Premier League.
Al inicio del partido del lunes, un choque de cabezas entre el debutante del Chelsea, Jesse Derry, y el defensa del Forest, Zach Abbott, dejó al primero inconsciente y fue retirado en camilla. Derry fue trasladado al hospital, recobró la conciencia y se sometió a pruebas de precaución. Abbott fue el único cambio oficial por protocolo de conmoción cerebral, lo que refleja la intensidad del encuentro.
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Repercusiones en las aspiraciones europeas del Chelsea
La posible ausencia de Sánchez complicaría las opciones del Chelsea, pues sus aspiraciones de terminar entre los cinco primeros han terminado a falta de tres jornadas.
A cuatro puntos del sexto, el Bournemouth, los londinenses visitan este sábado Anfield para enfrentarse al Liverpool en un duelo clave antes de cerrar la campaña contra Tottenham y Sunderland. Aún pueden lograr la clasificación a la Liga de Campeones, pero deben acabar sextos y esperar que el Aston Villa gane la Europa League y termine entre los cinco primeros.