AFP
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Robert Lewandowski se emocionó hasta las lágrimas en su despedida del Camp Nou, donde el Barcelona le brindó un pasillo de honor
Una emotiva despedida en el Camp Nou
El delantero polaco no contuvo la emoción, especialmente cuando la grada coreó su nombre. Fue un merecido homenaje a quien lideró el ataque blaugrana desde 2022. La imagen más memorable fue su despedida con lágrimas ante la afición en su último partido en casa.
Hansi Flick, que lo alineó de titular contra el Betis y lo sustituyó en el 83’ para que disfrutara de una vuelta de honor en solitario, reconoció su importancia. Aunque no marcó en la victoria por 3-1, el público permaneció en las gradas mucho después del partido para despedir a su número nueve.
«El Barça siempre estará en mi corazón»
Tras el partido, el delantero habló ante la afición junto a su mujer e hijos. Ya había anunciado su salida este verano, tras lograr siete títulos y considerar cumplida su misión. Agradeció a la ciudad que lo acogió en un momento de transición para el club.
«Es un día muy emotivo. Sabía que este club era enorme, pero vuestro apoyo ha sido increíble. Desde el primer momento me sentí como en casa. Nunca olvidaré cuando coreabais mi nombre. Gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en el club. Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos compartido grandes momentos durante estos cuatro años. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Hoy me despido de este estadio, pero el Barça siempre permanecerá en mi corazón. Visca el Barça y Visca Catalunya».
Flick rinde homenaje a un «auténtico profesional»
En la rueda de prensa previa al partido, Flick elogió a Lewandowski, a quien ya entrenó en el Bayern. El técnico azulgrana lo definió como un «auténtico profesional y ejemplo para los jóvenes». Admitió que, aunque el club mira al futuro, reemplazarle será casi imposible para los ojeadores.
«La conversación fue bien. Habló con el equipo y se despidió», añadió. «Ha sido una etapa fantástica; le dije que habíamos ganado todos los títulos juntos: nueve en total. Ha sido un privilegio trabajar con él; es un auténtico profesional, un ejemplo por su cuidado y su nivel. Ahora busca un cambio, y eso es bueno para él y para el club. Es una gran persona y un gran jugador».
Flick añadió: «No será fácil sustituir a Lewandowski. Ha sido el mejor delantero de la última década y reemplazarlo no será nada sencillo. Veremos si fichamos a alguien, pero no será fácil».
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Un legado de logros y liderazgo
Lewandowski deja el Barcelona tras marcar 119 goles y situarse decimocuarto en la lista histórica de goleadores del club. Además de los títulos, aportó liderazgo a una plantilla joven. Al cruzar la última guardia de honor formada por sus compañeros, quedó claro el respeto mutuo entre el jugador y la institución.
Su futuro aún genera especulaciones, con ofertas millonarias de Arabia Saudí y la MLS, pero su huella en Cataluña es innegable. La noche terminó con sus compañeros lanzándolo al aire en el centro del campo, un final festivo para cuatro años que devolvieron al Barcelona a la cima del fútbol español.