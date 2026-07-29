En declaraciones al medio polaco SportoweFakty, Zahavi explicó la propuesta de mitad de temporada que se le presentó al legendario goleador. «Robert tenía sobre la mesa una oferta de dos años por valor de 100 millones de euros por temporada», reveló el agente. Al ser preguntado por qué Lewandowski la rechazó, Zahavi respondió simplemente: «Porque quería jugar en el FC Barcelona».

Curiosamente, Zahavi admitió que Oriente Medio era en realidad el destino preferido del delantero si dejaba Cataluña, principalmente por razones logísticas que le permitirían estar más cerca de su país. «Es cierto, Robert quería jugar en Arabia Saudí», añadió. «Principalmente por la comodidad de vivir allí: la pequeña diferencia horaria entre Riad y Varsovia, y la menor distancia hasta Polonia en comparación con Estados Unidos. También sabíamos que nos esperaba mucho dinero».

Sin embargo, Lewandowski no tenía intención de abandonar el Barcelona a mitad de temporada. Zahavi tuvo entonces que advertir a la exestrella del Bayern de Múnich de que probablemente la oferta no le esperaría en verano. Añadió: «Los saudíes han cambiado su enfoque respecto al gasto... La guerra también complicó la situación. Así que fui sincero con Robert y al final le dije: “Tengo que ser sincero contigo. Conozco a todo el mundo allí, conozco el mercado, y la situación va a ser difícil”».