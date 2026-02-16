¡Robert Lewandowski no podía creer lo que veían sus ojos! Pau Cubarsi afirma que el delantero del Barcelona cuestionó su edad tras su impresionante debut y revela que Lamine Yamal «se burló de mí toda la semana» tras un humillante incidente durante un entrenamiento

La transición de promesa de La Masía a titular del primer equipo fue tan rápida para Cubarsí que dejó a Lewandowski desconcertado. El sensacional adolescente debutó oficialmente en enero de 2024 durante un partido de la Copa del Rey contra el Unionistas de Salamanca, pocos días antes de cumplir 17 años.

Tres días después, debutó como titular en La Liga contra el Real Betis y causó tal impresión que dio lugar a un divertido intercambio con el exjugador del Bayern de Múnich.

El defensa declaró a L'Équipe: «Al día siguiente de mi debut como titular, Xavi me felicitó y me deseó feliz cumpleaños delante de todo el mundo. Robert Lewandowski se me acercó y me dijo: "¿De verdad tienes 17 años?". No podía creer lo que veía. Quizás todavía tenía cara de niño».