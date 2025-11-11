¡Robert Lewandowski listo para retirarse! El delantero del Barcelona podría poner fin a su carrera mientras los campeones de La Liga posponen un nuevo contrato
El futuro de Lewandowski sigue siendo un misterio
El veterano delantero Lewa ha llegado a una encrucijada, ya que su contrato se extiende hasta junio de 2026, pero el Barça aún no se ha comprometido a extenderlo o redefinir su papel, dejando a uno de los delanteros más icónicos de Europa en una posición inusual de espera. A pesar de un rol reducido esta temporada, Lewandowski sigue siendo el máximo goleador del Barça en La Liga con siete goles, por delante de Fermin Lopez, Lamine Yamall y Ferran Torres, demostrando su eficiencia incluso en minutos limitados.
Según Sport, dentro de las oficinas del club, hay evaluaciones contrastantes. Por un lado, la capacidad continua de Lewandowski para anotar le da al Barça calidad y liderazgo garantizados. Por otro, su salida liberaría un espacio salarial enorme para fichar al No.9 a largo plazo que el club ha estado buscando en toda Europa.
Para el internacional polaco y su familia, la preferencia es claramente quedarse en Barcelona. Se sienten asentados en la ciudad y profundamente conectados con el entorno. Mudarse a Arabia Saudita por un contrato masivo no ha sido atractivo para él, según el informe, su prioridad es tanto el nivel competitivo como la estabilidad del estilo de vida. Sin embargo, la planificación del club está ligada tanto a la estructura financiera como al rendimiento deportivo, lo que significa que los próximos meses serán decisivos.
Delantero conforme con rol reducido bajo Hansi Flick
El jugador de 37 años no espera mantener el estatus de estrella ni el papel simbólico de liderazgo en el vestuario. En cambio, está abierto a adaptar sus responsabilidades, jugando menos minutos e incluso aceptando un rol de suplente si llega un nuevo delantero para liderar el proyecto.
Su objetivo es mantenerse competitivo al más alto nivel, contribuyendo en fases decisivas, ganando duelos en el área y cerrando el círculo de su viaje en el club que se unió en 2022 con el objetivo de conquistar España. El capitán de Polonia ve la situación en evolución de manera pragmática, ya que evaluará su cuerpo, rendimiento y el proyecto deportivo a lo largo de esta temporada antes de tomar una decisión final.
Por su parte, el club insiste en que hay tiempo y que no se tomarán decisiones apresuradas. Los directivos señalan que la segunda mitad de la temporada será la verdadera medida: su influencia en los grandes juegos, la consistencia física y la dirección del equipo bajo Hansi Flick darán forma al resultado.
Nuevos récords y cifras fortalecen su caso
Lewandowski ha seguido rindiendo y, al hacerlo, ha fortalecido sus argumentos para quedarse. Su reciente triplete contra el Celta de Vigo lo llevó a 106 goles con el Barcelona en solo 159 apariciones, superando a Neymar en la lista de máximos goleadores del club. Permanece al alcance del top 10, una hazaña notable para un jugador que se unió al club en su treintena.
La temporada pasada fue la mejor en términos de rendimiento en el Barça, con 42 goles en 52 partidos. El regreso de esta temporada con siete goles en nueve partidos de La Liga muestra que sigue convirtiendo oportunidades con eficiencia de élite. Para un club que busca estabilidad en el ataque mientras se reconstruye alrededor de jugadores jóvenes, Lewa continúa ofreciendo fiabilidad.
Sin embargo, la realidad financiera sigue siendo difícil de ignorar; deshacerse de su salario el próximo verano permitiría al Barça acelerar la firma de su delantero del futuro. Dusan Vlahovic, Julian Alvarez y el prospecto del Levante Karl Etta Eyong son algunos de los perfiles que se están monitoreando.
- AFP
¿Es ahora una posibilidad real el retiro?
Mientras continúan las discusiones, ha surgido una realidad inesperada: si el Barcelona decide no renovarlo y ninguna oferta externa cumple tanto con sus estándares competitivos como con sus prioridades personales, el retiro es una opción genuina.
Si decide parar, sería en sus propios términos, en lugar de ser empujado por el declive o forzado a una liga que él no cree que se alinee con el lugar donde quiere que termine su carrera. Para él, la decisión no se trata de un contrato más, sino del valor de salir del juego tal como entró: agudo, respetado y completamente competitivo.
El resultado probablemente dependerá del rendimiento y la forma física durante la segunda mitad de la campaña, pero si Lewandowski continúa marcando goles al ritmo actual, el club enfrentará una fuerte presión para retenerlo en un rol reducido pero significativo. Si la forma decae, el Barcelona podría considerar una transición anticipada.
Mientras tanto, el interés de Arabia Saudita permanecerá, y los pretendientes europeos esperarán a ver si el Barcelona da un paso atrás. Por ahora, Lewandowski sigue dejando que el fútbol hable. Y por ahora, los goles siguen llegando.