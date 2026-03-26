Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma y otras 11 de las mayores estrellas que podrían perderse el Mundial de 2026

Aunque no se la considera una de las grandes potencias de Europa, Polonia es una habitual en los grandes torneos internacionales. Se ha clasificado para las últimas cinco Eurocopas y para cuatro de los últimos seis Mundiales, pero su participación en 2026 pende de un hilo.

A pesar de que Robert Lewandowski sigue rindiendo a gran nivel a sus 37 años, Polonia tendrá que vencer a Albania y luego a Suecia o Ucrania si quiere llegar a Norteamérica, tras haber quedado segunda por detrás de Países Bajos en la fase de grupos. Con el veterano delantero aún liderando la delantera de un prolífico Barcelona que podría terminar la temporada con el doblete de La Liga y la Liga de Campeones, sería una gran decepción que no pudiera jugar en un último Mundial.

A Lewandowski solo le faltan 12 goles para convertirse en el primer jugador de la historia de Polonia en alcanzar los 100 tantos con la selección nacional, ya que su cuenta de 88 goles le da una ventaja de 40 sobre Wlodzimierz Lubanski, segundo en la clasificación histórica del país. Batir ese récord en un Mundial sería sin duda aún más especial, pero primero tiene que darse la oportunidad de seguir adelante y conseguirlo.