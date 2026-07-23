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Robert Lewandowski explica por qué Lamine Yamal no pudo dar lo «mejor» de sí mismo en el Mundial de 2026: el joven prodigio del Barcelona desempeñó un papel más secundario en el histórico triunfo de España
Una lesión frena a un joven prodigio
Yamal llegó al Mundial 2026 tras recuperarse de una lesión en el isquiotibial que lo marginó del final de La Liga con el Barcelona. El seleccionador, Luis de la Fuente, dosificó sus minutos en la fase inicial, pero el joven de 19 años acabó jugando ocho partidos. Marcó un gol en 616 minutos y lideró el torneo con 35 regates, clave para que España venciera a Portugal, Francia y, en la final, a Argentina.
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Lewandowski analiza el estado de forma de Yamal
Lewandowski, excompañero de Yamal en el Barcelona, explicó a ESPN por qué el joven extremo no mostró su mejor versión en Estados Unidos: «Sinceramente, no lo hemos visto en su mejor momento en este torneo». Su mejor versión, para mí, no fue la del año pasado sino la de hace dos temporadas.
«Todavía es joven, llegó al Mundial tras una lesión y llevaba unas ocho semanas sin jugar, así que es difícil: si llevas ocho semanas sin jugar y tienes que empezar a jugar en el Mundial, no tienes tiempo para entrenar, solo vas de partido en partido. Pero demostró una calidad realmente buena. Los jugadores de la selección española y el equipo ayudaron a Lamine, y Lamine también ayudó a todo el equipo. Creo que esa colaboración fue perfecta».
La conexión con Barcelona impulsa el apoyo
Lewandowski, cuya selección polaca no se clasificó para el torneo, admitió que animó a España en la final contra Argentina por su estrecho vínculo con sus antiguos compañeros del Camp Nou.
Al explicar por qué apoyó a La Roja en lugar de a la Albiceleste de Lionel Messi, el delantero reveló: «Conozco a muchos jugadores de España y pasé mucho tiempo en Barcelona con ellos, así que les apoyé mucho.
“De Argentina solo conozco a Leo, pero sé que ganó el último Mundial. Por eso apoyé a España: al compartir tanto tiempo con ellos, resulta natural animarles.
«Me alegré porque sabía que estaban preparados para ganar el Mundial. Son muy jóvenes y tienen todo el futuro por delante».
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Nos esperan nuevos retos
Tras sus compromisos con la selección y las vacaciones, Yamal se centrará en recuperar su mejor forma física para la nueva temporada con el Barcelona. Mientras, Lewandowski ha debutado con el Chicago Fire en la MLS ante el Inter Miami CF y ya promete títulos: «Estoy listo para ayudar a mi nuevo club a dar el siguiente paso y ganar».
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