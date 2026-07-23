Lewandowski, excompañero de Yamal en el Barcelona, explicó a ESPN por qué el joven extremo no mostró su mejor versión en Estados Unidos: «Sinceramente, no lo hemos visto en su mejor momento en este torneo». Su mejor versión, para mí, no fue la del año pasado sino la de hace dos temporadas.

«Todavía es joven, llegó al Mundial tras una lesión y llevaba unas ocho semanas sin jugar, así que es difícil: si llevas ocho semanas sin jugar y tienes que empezar a jugar en el Mundial, no tienes tiempo para entrenar, solo vas de partido en partido. Pero demostró una calidad realmente buena. Los jugadores de la selección española y el equipo ayudaron a Lamine, y Lamine también ayudó a todo el equipo. Creo que esa colaboración fue perfecta».