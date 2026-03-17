Getty Images
Traducido por
Robert Lewandowski está dispuesto a aceptar una reducción salarial para QUEDARSE en el Barcelona, a pesar del interés de la MLS y de Arabia Saudí por ficharlo
La lealtad de un veterano al proyecto catalán
Según se informa, Lewandowski ha manifestado claramente su deseo de prolongar su estancia en el Spotify Camp Nou, aunque ello suponga una reducción salarial. El prolífico delantero polaco sigue siendo objetivo de varios equipos de la Major League Soccer, concretamente del Chicago Fire, así como de varios clubes ambiciosos de la Liga Profesional de Arabia Saudí. Sin embargo, la prioridad del delantero es la estabilidad de su familia, que se ha integrado plenamente en la vida de Barcelona.
A punto de cumplir 38 años el próximo agosto, el exjugador del Bayern de Múnich está mostrando un nivel de pragmatismo poco habitual en lo que respecta a su papel. Se entiende que está dispuesto a aceptar una reducción salarial y un puesto potencialmente secundario en la jerarquía de la plantilla del Barça para ayudar al club a sortear las restricciones actuales del Fair Play Financiero.
- AFP
La conexión Zahavi y la victoria de Laporta
El futuro del número 9 del Barça está estrechamente ligado a su representante, Pini Zahavi. El superagente fue visto recientemente en Barcelona, aunque su principal objetivo era apoyar a su buen amigo Joan Laporta durante las elecciones presidenciales del club. Tras la aplastante victoria de Laporta, el ambiente entre el entorno de Lewandowski y la directiva sigue siendo inmejorable.
Aunque las negociaciones formales sobre el contrato quedaron en segundo plano durante las celebraciones electorales, se espera que Zahavi vuelva a la mesa de negociaciones con el director deportivo Deco en breve. El objetivo es encontrar un término medio que respete el estatus legendario del delantero y, al mismo tiempo, se ajuste a los estrictos requisitos salariales del club, según Mundo Deportivo.
Estabilidad bajo la dirección de Hansi Flick
Lewandowski no es el único cliente de Zahavi que ocupa un lugar central en la visión a largo plazo del Barcelona. La directiva también está deseosa de asegurar el futuro del entrenador Flick, cuyo contrato actual se extiende hasta 2027. Laporta considera al técnico alemán como la piedra angular de su proyecto deportivo y está decidido a prolongar su mandato al menos un año más.
Sin embargo, Flick siempre ha preferido compromisos más cortos para mantener su flexibilidad personal. Conciliar el deseo del entrenador de una evaluación temporada a temporada con la necesidad de estabilidad institucional del club será una tarea fundamental para la administración recién reelegida en las próximas semanas.
- (C)Getty Images
¿Y ahora qué?
Lewandowski espera desempeñar un papel clave en el objetivo del Barça de conseguir el doblete de La Liga y la Liga de Campeones en mayo. El equipo de Flick lidera actualmente la clasificación de La Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y recibirá al Newcastle el miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con el marcador global empatado a 1-1.
Anuncios