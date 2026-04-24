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FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, reacciona a los rumores sobre su posible fichaje gratuito por el AC Milan o la Juventus, mientras estrellas de la selección estadounidense como Christian Pulisic y Weston McKennie siguen la noticia

R. Lewandowski
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Robert Lewandowski, estrella del Barcelona, respondió de forma enigmática a los rumores que le sitúan este verano en Juventus o AC Milan. En una retransmisión en directo muy seguida, entre otros por los jugadores de la selección estadounidense Christian Pulisic y Weston McKennie, el veterano delantero apuntó a que pronto habrá noticias sobre su contrato, que expira pronto.

  • Un futuro incierto para un icono polaco

    Lewandowski está en una encrucijada: su contrato con el Barcelona expira en semanas. Ha marcado 17 goles esta temporada (12 en La Liga), pero el club aún no le ha renovado. La Juventus lidera la carrera con una oferta salarial neta de 6 millones de euros al año, mientras el AC Milan aguarda, cada vez más frustrado por el silencio del jugador.

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    Respuesta enigmática a los rumores sobre la Serie A

    Durante una retransmisión benéfica para la Fundación Cancer Fighters, presentada por el creador de contenido polaco Latwogang, el jugador de 37 años habló sobre los rumores. El evento atrajo mucha atención; Pulisic, del AC Milan, y McKennie, de la Juventus, seguían con interés la reacción del polaco ante las especulaciones sobre la Serie A. Al preguntársele si prefería fichar por la Juventus o el Milan, Lewandowski sugirió que pronto habrá un anuncio: «¿Sabes qué? Pronto hablaremos».

  • No hay ascensos a puestos directivos

    Aunque aún no se sabe qué club elegirá, Lewandowski ha descartado ser entrenador cuando deje de jugar. El delantero admitió que la gran presión del cargo no le atrae tras décadas en la cima. Sobre su futuro fuera del campo, añadió: «Ser entrenador es muy duro».

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    La lucha por el título precede a la decisión final

    El objetivo inmediato de Lewandowski es ganar La Liga, ya que el Barcelona tiene una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid a seis jornadas del final. Sus 12 goles han sido clave, y un título nacional sería el broche perfecto si decide marcharse a Italia como agente libre. Tomará una decisión al acabar la temporada, con Turín o Milán como posibles destinos.