Robert Lewandowski afirma que el Barcelona ahora es 'más fuerte' tras hacer el tan esperado regreso al Camp Nou con su victoria sobre el Athletic Club

Hablando con DAZN después del partido, Robert Lewandowski dijo: "Regresábamos al Camp Nou, y fue un día especial para nosotros. Estamos muy contentos de poder jugar aquí. Desde el principio, jugamos muy bien, anotando dos goles en la primera mitad y otros dos en la segunda. Sumamos tres puntos más, aunque lo más importante es que estamos de vuelta aquí. Simplemente porque es una experiencia diferente cuando jugamos aquí."

Añadió: "Estábamos decididos a atacar desde el principio. Así que fue especial marcar el primer gol. Estoy muy orgulloso. Tenemos un equipo muy bueno y ahora debemos mirar hacia adelante. Cuando jugamos en el Camp Nou, somos un equipo un poco más fuerte."

