Getty Images Sport
'¡Estamos a dos puntos!' - Robert Lewandowski no pierde de vista al Real Madrid mientras el Barcelona aprovecha un tropiezo de los líderes
¡El Barça vuelve a la senda del triunfo!
Después de empatar con el Club Brugge en la Champions League a mitad de semana, el Barcelona volvió a la senda del triunfo con una espectacular victoria sobre el Celta de Vigo. Lewandowski, que había estado en el banquillo en los dos últimos encuentros tras su recuperación, reapareció como titular y lideró al Barça con un brillante hat-trick.
A los 10 minutos, abrió el marcador desde el punto de penalti, aunque su gol fue neutralizado inmediatamente por Sergio Carreira para el Celta. En el minuto 37, el polaco volvió a aparecer para adelantar al Barcelona, pero seis minutos después los locales empataron nuevamente. El primer tiempo terminó 3-2 gracias a un gol tardío de Lamine Yamal. En la segunda mitad, el Barça logró contener el ataque rival hasta que Lewandowski firmó su tercer tanto en el minuto 73, sellando un triunfo vital para los catalanes.
- Getty Images Sport
Lewandowski feliz por reducir el déficit
Gracias a la victoria, y al empate 0-0 del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu, el Barça se sitúa ahora a solo tres puntos de sus eternos rivales. Lewandowski, elegido mejor jugador del partido frente al Celta, compartió sus impresiones con los medios:
"Estamos muy felices por ganar aquí 4-2. Siempre es difícil jugar en Vigo, pero lo más importante es que conseguimos los tres puntos y ahora estamos a solo dos puntos del Real Madrid. En la segunda mitad controlamos mejor el partido. En la primera, el Celta aprovechó algunos errores fáciles. En el descanso hablamos sobre qué mejorar y cómo jugar mejor. El cuarto gol fue clave para poder jugar con más paciencia y calma."
El Barça ahora tendrá 12 días para preparar su próximo encuentro, aprovechando el parón internacional. Lewandowski cree que este tiempo permitirá al equipo recargar energías:
"Después de este partido podemos analizar qué mejorar, tanto defensiva como ofensivamente. Ahora tenemos dos semanas para desconectar, pero espero que cuando regresemos podamos jugar mucho mejor."
Hansi Flick celebra el regreso de Lewandowski
El exastro del Bayern Munich y Borussia Dortmund ha elevado su cuenta a siete goles en solo nueve partidos de LaLiga esta temporada. Fue su cuarta titularidad en la campaña, tras haber visto reducido su rol bajo la dirección de Hansi Flick. El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira al final de la temporada, y aún no se ha confirmado si se le ofrecerá una extensión. Recientes informes indican que su agente ha mantenido conversaciones con el AC Milan sobre una posible transferencia gratuita, con los Rossoneri interesados en unirlo con su antiguo rival del Clásico, Luka Modric.
Flick elogió recientemente a Lewandowski tras su regreso de una lesión, comentando a los medios: "No sé qué tiene en su ADN, pero se recupera en tres semanas de lesiones que normalmente durarían cinco. Cuando Lewandowski y [Dani] Olmo regresaron, el entrenamiento cambió por completo. El nivel del equipo aumentó considerablemente, al igual que el de los jugadores más jóvenes. Necesitamos a estos jugadores para alcanzar nuestro máximo potencial. Y eso lleva tiempo. No se trata solo de ganar, sino de entender la situación y gestionarla."
- Getty Images Sport
El Barça enfrenta desafíos clave tras el parón internacional
Después del parón internacional, el Barça tendrá una serie de desafíos cruciales. Primero se enfrentará al Athletic Club en LaLiga, antes de viajar a Londres para medirse al Chelsea de Enzo Maresca en la Champions League, un duelo vital con ambos equipos igualados a siete puntos tras cuatro jornadas. Cerrarán el mes con un partido de LaLiga contra el Alavés, previo al arranque de diciembre con un enfrentamiento en casa frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone.
