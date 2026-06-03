¿Robert Lewandowski al Manchester United? Los «Diablos Rojos» necesitan un delantero tipo Kylian Mbappé más que al prolífico polaco, que dejará el Barcelona como agente libre

A pesar de las grandes inversiones en delanteros, los resultados han sido escasos en Old Trafford tras varias ventanas de fichajes decepcionantes. En verano de 2025, sin embargo, se avanzó en la dirección correcta.

Matheus Cunha y Bryan Mbeumo brillaron en su primera temporada, y Michael Carrick, que reemplazó a Ruben Amorim, llevó al equipo a la Liga de Campeones.

Benjamin Sesko, fichado por 74 millones de libras (100 millones de dólares) al RB Leipzig, impulsó a los Red Devils con 10 de sus 12 goles en 16 partidos en 2026.

Se espera que el potente esloveno siga creciendo, aunque la competencia por un puesto aumentará cuando el United regrese a la élite europea.