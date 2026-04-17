Cole afirmó que Liverpool necesita fichar un delantero de élite con un contrato corto para cubrir la baja de su estrella lesionada y afrontar la próxima temporada en óptimas condiciones.

En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Cole afirmó: «Si Arne Slot se mantiene en el cargo, el Liverpool debe fichar otro delantero. Necesitarán a alguien que llegue y ayude con la carga [mientras Ekitike esté fuera], sobre todo si se clasifican para la Champions. Es un fichaje complicado.

Quizá busquen un delantero veterano o, al contrario, a alguien al inicio de su carrera, pues no conviene fichar a alguien en su mejor momento para competir con Isak y, luego, con Ekitike».