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Robert Andrich rompe su silencio sobre los rumores de salida del Bayer Leverkusen mientras el capitán deja clara su postura sobre su futuro
Andrich descarta una salida este verano
El capitán del Leverkusen, Andrich, ha insistido con firmeza en que no tiene planes de dejar el club durante el mercado de fichajes de verano, pese a la extendida especulación mediática. El centrocampista de 31 años, que sigue con contrato hasta junio de 2028, ha disputado 198 partidos en todas las competiciones desde su llegada procedente del Union Berlin en 2021. Andrich fue una figura clave en el doblete invicto de Bundesliga del Leverkusen y la DFB-Pokal durante la campaña 2023-24 antes de asumir la capitanía principal a lo largo de 2025-26.
- AFP
El capitán se pronuncia sobre las especulaciones de traspaso
En declaraciones a Kicker.de, Andrich confirmó que conocía los rumores sobre su salida, pero subrayó que no tiene motivos para plantearse un cambio mientras se sienta valorado por el club.
Aclarando su postura sobre las informaciones de traspaso y el liderazgo del equipo, Andrich afirmó: "Por supuesto, me llega por algunos canales, pero de puertas para afuera no solo se habla de mí, sino también de otros. Mientras no tenga la sensación de que el club quiere deshacerse de mí, y ahora mismo no la tengo, no me preocupo por un traspaso.
"Me veo como el número uno en cuanto se me confirme en ese papel. Por supuesto, por ahora asumo que seguiré siendo el capitán. Todavía no he oído nada distinto. Pero mientras no se comunique nada oficialmente, aún puede pasar cualquier cosa. Eddy [Tapsoba] y yo hemos llevado el brazalete recientemente, podría decidirse entre nosotros".
La estabilidad regresa con Novell
Los comentarios de Andrich aportan una calma bienvenida tras un turbulento periodo en el banquillo después de la marcha de Xabi Alonso, en el que Erik ten Hag duró apenas tres partidos antes de ser reemplazado por Kasper Hjulmand, que también se ha marchado desde entonces. Bajo el nuevo entrenador Carles Martinez Novell, se dice que el ambiente dentro del vestuario del Werkself es mucho más estable en comparación con la agitación del verano pasado.
Al hablar de la dinámica actual del vestuario, Andrich añadió: "Ahora mismo tenemos un muy buen ambiente en el equipo; no hay inquietud como la que hubo el verano pasado, cuando hubo tantos cambios. En las fases difíciles, en el futuro tenemos que mantenernos más unidos y ponernos en una posición que nos permita simplemente responder después de 15 o 20 minutos complicados".
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El partido de copa abre la campaña
El Leverkusen iniciará su campaña oficial 2026-27 contra el equipo de tercera división Wehen Wiesbaden en la primera ronda de la Copa de Alemania el 22 de agosto. Una semana después de ese partido copero, el equipo de Novell viajará para enfrentarse al SV Elversberg en su estreno en la Bundesliga. Esta primera serie de partidos supondrá una prueba importante para Andrich y sus compañeros, que deberán demostrar solidez táctica y agudeza física tras un periodo de cambios en el banquillo.
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