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Robbie Williams cumple un sueño de infancia con el lanzamiento de un exclusivo cromo «brilli-brilli» de Port Vale y Panini
Robbie Williams tiene su propio «shiny» de Panini
El Port Vale se ha asociado con Panini para lanzar un cromo exclusivo con la superestrella mundial Robbie Williams. El coleccionable marca el primer partido en casa desde que el cantante se convirtió oficialmente en patrocinador del club de su infancia este verano.
El cromo «brillante» personalizado celebra la relación única entre dos nombres icónicos de Stoke-on-Trent. Los aficionados tendrán su primera oportunidad de conseguirlo antes del partido del sábado.
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Cumpliendo un sueño de la infancia
Katie Gritt, responsable de marketing deportivo de Panini, reveló que el proyecto cumple un importante objetivo personal para el cantante. «¡Estamos encantados de llevar este cromo de edición limitada de Panini de Port Vale x Robbie Williams a los aficionados del Vale!», dijo Gritt. «Poder colaborar de esta manera con el club y con Robbie, cumpliendo el sueño de infancia de Robbie de ser un brillante de Panini, es la forma perfecta de celebrar el patrocinio de Robbie en la equipación del Port Vale esta temporada».
Dan Townley, responsable de contenido y operaciones de medios del Port Vale, destacó la relación continuada del club con la marca tras el lanzamiento del 150 aniversario de la pasada temporada. «Estamos orgullosos de volver a trabajar estrechamente con el equipo de Panini para crear otro coleccionable exclusivo», añadió. «Estamos encantados de poder celebrar una asociación muy especial del club de una forma tan única. Y esperamos que a los aficionados les guste el cromo tanto como a nosotros».
Estrechando lazos con el club
Williams aumentó de forma significativa su apoyo al Port Vale antes de la presente temporada. Sus iniciales figuran ahora de forma destacada en la parte delantera de las camisetas de juego del club y en las mangas de la ropa de entrenamiento. Más allá del patrocinio de la equipación, el aficionado de toda la vida ha intensificado sus compromisos fuera del terreno de juego. Recientemente fue nombrado primer embajador en la historia del brazo benéfico del club, la Port Vale Foundation.
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Tranmere Rovers espera
Los aficionados pueden conseguir el adhesivo de edición limitada en el puesto de Panini de la Holdcroft Motors Fanzone este sábado. El lanzamiento coincide con el próximo partido de Port Vale en casa contra el Tranmere Rovers.
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