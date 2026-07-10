Getty/GOAL
Traducido por
Robbie Keane y Martin O’Neill: El Celtic recibe consejos sobre la colaboración entre entrenador y director técnico del exdelantero de los Hoops tras ver cómo el exinternacional de la República de Irlanda «se ganaba sus galones»
O'Neill logró el doblete de liga y copa como entrenador interino
Tras la salida de Brendan Rodgers en octubre de 2025 y los ocho partidos que Wilfried Nancy dirigió en 33 días, se le pidió a O’Neill que aportara estabilidad al gigante del Old Firm.
Como interino, enderezó el rumbo y acabó conquistando el doblete de Premiership y Copa. Lógico, pues, que se le ofreciera un contrato indefinido.
- Getty
Keane, que jugó cedido por el Celtic, ha dado sus primeros pasos como entrenador.
Se ha firmado un contrato de un año con opción a prórroga de 12 meses. Por ahora se han desestimado otras candidaturas para un cargo relevante en Glasgow, pues se prioriza la estabilidad y la continuidad sobre una nueva apuesta arriesgada.
El exinternacional irlandés Keane, que jugó cedido en el «Paradise», fue candidato en un momento dado; se ha curtido como entrenador en el Maccabi Tel Aviv y el Ferencvaros, con avances notables.
¿Podría Keane trabajar con O'Neill en Parkhead?
Podría ofrecérsele el puesto a este jugador de 46 años cuando toque reemplazar a O’Neill. El exdelantero de los Hoops, Cascarino —que habló en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes irlandeses ganar hasta 100 000 €— respondió a GOAL al preguntársele si Keane debería estar en el punto de mira de los Bhoys: «Espero que sí». Conocí a Robbie cuando era un chaval; yo jugaba con la selección de Irlanda y él subía al ataque a mi lado.
Se fue para ganarse los galones, y conseguir un puesto en la Premier no es fácil: hay muchos nombres de los que los propietarios pueden elegir.
Sin embargo, creo que Robbie y el Celtic formarían una gran pareja. Me gusta la idea de que Martin O’Neill esté en el club y quizá pueda guiar a alguien como Robbie. Martin le ayudaría, no le pondría trabas.
Recuerdo a Steve Staunton cuando dirigió Irlanda y tuvo a Bobby Robson un breve tiempo; fue una lástima, pues Bobby ya estaba enfermo y no pudo ayudarlo más.
«La experiencia de un superior es útil, sobre todo para lidiar con la directiva, algo que puede frustrar a muchos entrenadores».
- AFP
Un paso adelante: ¿qué le depara el futuro a Keane?
Keane podría buscar otro escalón en el fútbol británico antes de optar al banquillo del Celtic. Desea mantenerse activo y seguir sumando experiencia.
Si su trayectoria sigue la dirección correcta, probablemente regresará a Escocia, quizá con O’Neill ya en un cargo directivo que le permita asesorar al nuevo entrenador.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias