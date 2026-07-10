Robbie Keane y Martin O’Neill: El Celtic recibe consejos sobre la colaboración entre entrenador y director técnico del exdelantero de los Hoops tras ver cómo el exinternacional de la República de Irlanda «se ganaba sus galones»

Podría ofrecérsele el puesto a este jugador de 46 años cuando toque reemplazar a O’Neill. El exdelantero de los Hoops, Cascarino —que habló en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes irlandeses ganar hasta 100 000 €— respondió a GOAL al preguntársele si Keane debería estar en el punto de mira de los Bhoys: «Espero que sí». Conocí a Robbie cuando era un chaval; yo jugaba con la selección de Irlanda y él subía al ataque a mi lado.

Se fue para ganarse los galones, y conseguir un puesto en la Premier no es fácil: hay muchos nombres de los que los propietarios pueden elegir.

Sin embargo, creo que Robbie y el Celtic formarían una gran pareja. Me gusta la idea de que Martin O’Neill esté en el club y quizá pueda guiar a alguien como Robbie. Martin le ayudaría, no le pondría trabas.

Recuerdo a Steve Staunton cuando dirigió Irlanda y tuvo a Bobby Robson un breve tiempo; fue una lástima, pues Bobby ya estaba enfermo y no pudo ayudarlo más.

«La experiencia de un superior es útil, sobre todo para lidiar con la directiva, algo que puede frustrar a muchos entrenadores».