¡Roban las botas de Harry Kane y Jude Bellingham! Inglaterra se queda con un solo balón de entrenamiento en su base del Mundial tras un asalto que ya investiga la policía y que ha dejado un detenido

Inglaterra debe recuperar rápido su concentración antes de enfrentarse el miércoles a Croacia, un rival conocido, en su debut. El equipo de Tuchel busca regularidad tras una ajustada victoria sobre Nueva Zelanda y tropiezos ante Japón y Uruguay. Con el recuerdo de su derrota en las semifinales de 2018 aún fresco, no puede permitirse errores tácticos en una fase de grupos competitiva en territorio extranjero.