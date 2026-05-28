A pesar de su fama y de su pasión por el club, Mac y Reynolds han dejado claro que no intervienen en lo deportivo. Repiten que no toman «ninguna decisión futbolística» y delegan en el entrenador Phil Parkinson y su equipo técnico. Esta separación ha permitido a Parkinson trabajar con libertad en STōK Cae Ras, sin las interferencias habituales en otras franquicias de famosos.

La fórmula funcionó la temporada pasada: en su primer curso en la segunda división en 43 años, el Wrexham acabó séptimo, a solo dos puntos de los seis primeros.

«Me encanta», declaró Mac a The Athletic. «Estoy emocionado. Sin duda, intento darle espacio a Phil. Como hacemos toda la temporada. No tomamos ninguna decisión futbolística, como ya sabes. Simplemente nos mantenemos al margen.

«Siempre que hablo con Phil, incluso durante la temporada, suele ser solo a título personal. Para ver cómo le va y si necesita ayuda o apoyo para hablar con los chicos».