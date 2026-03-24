RMC - Mbappé «furioso» con el equipo médico del Real Madrid: al parecer, le examinaron la rodilla equivocada. Él: «Se han dicho muchas mentiras»

Kylian Mbappé se encuentra en el centro de una polémica bastante singular que une París y Madrid: tras sustituir a Valverde en el derbi contra el Atlético y ofrecer una actuación decididamente mediocre, el exjugador del PSG ha sido objeto de numerosas críticas. «Fue como jugar con nueve, sin Valverde y sin Mbappé», «Desaparecido», «Daba paseos por el campo», son algunos de los titulares de Chiringuito, AS y Marca.

Sin embargo, su rendimiento en el campo es solo una parte del motivo de la polémica. RMC Sport ha publicado una noticia que dará que hablar. Según la cadena francesa, Mbappé estaría furioso con el equipo médico del Real Madrid por un error garrafal en la valoración de su problema de rodilla.