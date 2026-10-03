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¡Riyad Mahrez encuentra nuevo club! El ex del Manchester City apunta a una sorprendente marcha a Catar tras su salida del Al-Ahli
El extremo argelino sella su fichaje por un club catarí
El exjugador del City ha alcanzado un acuerdo de principio para fichar por el Al-Shamal, de la Qatar Stars League, con un contrato inicial de un año que incluye una opción para una temporada adicional. El inminente movimiento fue adelantado en primicia por el medio argelino DZfootantes de ser corroborado por la plataforma catarí Winwin. Está previsto que el jugador de 35 años vuele a Qatar a comienzos de la próxima semana para completar las pruebas médicas antes de formalizar la documentación.
- Anadolu Agency
El extremo prioriza las ambiciones continentales de élite
Según informó Winwin, Mahrez se decantó por la propuesta de Al-Shamal ante el firme interés de clubes ingleses, equipos de la MLS y rivales de la liga local. Las garantías de tener un papel central en los partidos nacionales y en la AFC Champions League Elite inclinaron rápidamente la balanza a su favor. La ambición de dominar el fútbol continental resultó demasiado convincente, lo que llevó al extremo a rechazar las propuestas rivales.
Un reencuentro sensacional impulsa las aspiraciones de conquistar títulos
El cambio al Al-Shamal marca el siguiente capítulo en la carrera de Mahrez después de poner fin a su etapa internacional con Argelia tras el Mundial de 2026. En su nuevo club, el extremo volverá a coincidir con su histórico compañero en ataque en la selección, Baghdad Bounedjah, para formar una potente dupla ofensiva.
Mahrez llega con un currículum impecable, tras sumar 37 goles y 46 asistencias en 122 partidos con el Al-Ahli, además de conquistar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la AFC y una Supercopa de Arabia Saudí.
- Getty Images Sport
El veterano se prepara para una rápida integración
Mahrez, que ha estado manteniendo su puesta a punto en Dubái junto a un preparador físico personal, pasará reconocimiento médico el lunes o el martes antes de su presentación oficial. Se espera que su llegada aporte de inmediato un impulso ofensivo, mientras Al-Shamal se prepara para compaginar una exigente lucha por el título nacional con su campaña continental. La enorme experiencia del veterano al máximo nivel debería resultar decisiva para llevar al subcampeón de la pasada temporada más lejos en la principal competición del fútbol asiático.
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