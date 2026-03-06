AFP
River Plate boicotea a la Asociación Argentina de Fútbol mientras los gigantes de Buenos Aires critican las «normas poco claras» en medio de una investigación por evasión fiscal
Un liderazgo fracturado
La tensión que existe desde hace tiempo entre River Plate y la AFA llegó a un punto crítico el jueves, cuando el club, presidido por Stefano Di Carlo, anunció su retirada inmediata de todas las reuniones del Comité Ejecutivo. Esta medida coincide con una amplia tormenta judicial que involucra a la AFA y a su presidente, Claudio Tapia. Las autoridades federales están investigando actualmente un presunto fraude de 19 300 millones de pesos (11 millones de libras esterlinas/14 millones de dólares) relacionado con las cotizaciones a la seguridad social y las retenciones fiscales. Mientras que otros clubes profesionales han iniciado una huelga para protestar por esta investigación, River ha optado por una vía de resistencia diferente, acusando a la AFA de no proporcionar un proceso «claro y predecible» para la toma de decisiones de alto nivel.
Exigir transparencia
En un comunicado oficial, el gigante de Buenos Aires expresó su profundo descontento con el funcionamiento interno de la AFA. «El funcionamiento actual del Comité Ejecutivo carece de las garantías procesales necesarias para asegurar un proceso de toma de decisiones claro y predecible», explicó el club. «Nuestra institución cree que los debates sobre el futuro del fútbol argentino deben llevarse a cabo mediante procedimientos claros y predecibles: con temas incluidos en la agenda con suficiente antelación y sometidos a votación por los miembros pertinentes. En numerosas ocasiones, los procedimientos operativos observados no han reflejado estos mecanismos, lo que ha dado lugar a procesos menos transparentes que los que River Plate está acostumbrado a seguir en el funcionamiento de su propia Junta Directiva».
River argumentó que a menudo se debatían cuestiones críticas sin que se presentaran formalmente para su evaluación o votación, una práctica que, según ellos, estaba muy por debajo de los estándares profesionales de su junta directiva. En consecuencia, el club confirmó: «Hasta que se corrijan los mecanismos mencionados, el club ha decidido no participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Fútbol».
Guerra política y estructura de la liga
A pesar del boicot, la postura de River es matizada, ya que siguen apoyando la resistencia de la AFA contra la presión del presidente Javier Milei para crear «corporaciones deportivas». Al igual que Tapia, River sigue siendo un firme defensor del modelo tradicional de asociación civil sin ánimo de lucro. Sin embargo, el club ha aprovechado esta crisis para reafirmar su demanda de una liga nacional más elitista. Desde 2013, el Millonario ha presionado para que la Primera División argentina se reduzca de su actual formato inflado de 30 equipos a una liga tradicional de 20 equipos, ya que considera que la estructura actual diluye la calidad de la competición y obstaculiza el crecimiento financiero.
Un enfrentamiento en Buenos Aires
El futuro inmediato del fútbol argentino sigue envuelto en incertidumbre, a medida que la huelga de clubes y la investigación judicial cobran impulso. La negativa de River a colaborar con el Comité Ejecutivo de la AFA ejerce una presión significativa sobre Tapia para que reforme su estilo de liderazgo si desea conservar el apoyo del club más exitoso del país. Para los jugadores y los aficionados, la atención sigue centrada en cuándo se reanudarán los partidos profesionales en medio de la huelga en curso. Dado que la agencia tributaria del Gobierno, ARCA, no da señales de ceder, la AFA se enfrenta a una doble batalla: una lucha legal por su supervivencia y una lucha política para que su miembro más importante vuelva a la mesa de negociaciones.
